2p
Külpolitika Egyesült Államok Venezuela

Mi jöhet most Venezuelában?

mfor.hu

Az elnök és feleségének letartóztatása és a vádemelés kilátásba helyezése után már arra irányul a figyelem, hogy ki fogja ezután kormányozni a dél-amerikai országot.

Mike Lee republikánus szenátor Marco Rubióval, az Egyesült Államok külügyminiszterével folytatott telefonbeszélgetés után megerősítette Nicholas Maduro venezuelai elnök letartóztatását, egyúttal közölte, hogy az Egyesült Államokban vonják büntetőeljárás alá. Lee azt is elmondta, hogy Rubio nem számít további lépésekre Venezuelában, most, hogy Maduro amerikai őrizetben van.

Pam Bondi, az Egyesült Államok főügyésze szerint Maduro és felesége ellen vádat emeltek New York déli kerületében, „kábítószer-terrorizmus összeesküvésével, kokainimport-összeesküvéssel, géppuskák és robbanóeszközök birtoklásával, valamint géppuskák és robbanóeszközök birtoklására irányuló összeesküvéssel az Egyesült Államok ellen” címén.

Ha bebizonyosodik, hogy Nicholas Maduro-t őrizetbe vették és kivezették az országból, a figyelem arra fog irányulni, hogy ki fogja ezután kormányozni Venezuelát – hívja fel a figyelmet a BBC. A brit média szetrint három személyre kell szorosan figyelni: Delcy Rodríguez alelnökre, Diosdado Cabello belügyminiszterre és Vladimir Padrino védelmi miniszterre. Mindhárman órákkal a támadás után megjelentek a televízióban, és átvehették a vezetést.

Padrino és Cabello is jelentős befolyással bír a hadseregen belül, amely lojális maradhat bármelyikükhöz. A fegyveres erők szerepe kulcsfontosságú lesz annak eldöntésében, hogy ki veszi át a gyeplőt. Rodríguez ezzel szemben nagyobb polgári és gazdasági hatalommal rendelkezik, és nem fér hozzá ugyanolyan mértékben a katonai rangokhoz, mint Cabelló és Padrino.

A másik nagy bizonytalanság az, hogy mit fog tenni a María Corina Machado vezette ellenzék. Miután győzelmet arattak a 2024. júliusi választásokon, az ellenzék valódi politikai változásokat követel, és lehet, hogy nem elégszik meg azzal, hogy Maduro eltávolítják az elnöki palotából.

(via BBC)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Trump részleteket árult el a nagy venezuelai akcióról

Trump részleteket árult el a nagy venezuelai elfogásról

Az amerikai elnök szerint amerikai katonák is megsebesültek a Nicolás Maduro elfogásához vezető műveletben.

Ez gyors volt: már vádat is emeltek Nicolás Maduro és felesége ellen

Ezt Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter posztolta ki a közösségi oldalára. 

Trump elraboltatta a venezuelai elnököt

Trump elraboltatta a venezuelai elnököt

Ezt maga az amerikai elnök jelentette be.

Nemhogy béke lenne, itt van az újabb háború?

Nemhogy béke lenne, itt van az újabb háború?

Az Egyesült Államok elismerte, a venezuelai robbantásokat az okozta, hogy Trump rendelt el csapásokat venezuelai helyszínek, köztük katonai létesítmények ellen.

Zelenszkij megnevezett egy utódot

Zelenszkij megnevezett egy utódot

Az ukrán elnök Kirilo Budanovot, a katonai hírszerzés vezetőjét kérte fel az elnöki iroda vezetésére.

Még csak két nap telt el az új évből, de máris újabb szörnyűség történt

Robbanások rázták meg Venezuela fővárosát.

Megszólalt a Külügyminisztérium a 40 áldozatot követelő svájci tűzesettel kapcsolatban

Megszólalt a Külügyminisztérium a 40 áldozatot követelő svájci tűzesettel kapcsolatban

A Külügyminisztérium nem tud magyar áldozatról, vagy sérültről, a konzuli védelemre regisztráló magyar állampolgárok biztonságban vannak. Eközben kiderült, mi okozta a szerencsétlenséget.

Trump idén lesz 80 éves: sosem volt jó alvó, de azt mondja, tökéletes az egészsége

Trump idén lesz 80 éves: sosem volt jó alvó, de azt mondja, tökéletes az egészsége

Donald Trumpot és orvosát is kérdezte a Wall Street Journal az idén 80. születésnapjára készülő elnök egészségéről. Kiderült: sosem volt jó alvó, a futást unalmasnak tartja, de évtizedek óta 325 milligramm aszpirint szed, ami többszörösen az ajánlott adagnak.

Vučić: az USA szerint a Mol heteken belül átveheti a NIS-t a Gazpromtól

Vučić: az USA szerint a Mol heteken belül átveheti a NIS-t a Gazpromtól

Január 23-ig megszülethet a megállapodás a Szerbiai Kőolajipari vállalat átvételéről, így tovább működhet. A Gazpromnak és a Gazpromnyeftnek egyelőre többségi tulajdona van a NIS-ben.

Ukrajna további támogatása a legfontosabb az Európai Tanács új soros elnökének

Ukrajna további támogatása a legfontosabb az Európai Tanács új soros elnökének

A következő fél évben Ciprus lesz az Európai Tanács elnöke: napirendjükön Ukrajna további támogatása és a belső égésű motorok jövőjéről szóló javaslatok megvitatása is szerepel.

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom (x)

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168