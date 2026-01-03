Mi jöhet most Venezuelában?

Mike Lee republikánus szenátor Marco Rubióval, az Egyesült Államok külügyminiszterével folytatott telefonbeszélgetés után megerősítette Nicholas Maduro venezuelai elnök letartóztatását, egyúttal közölte, hogy az Egyesült Államokban vonják büntetőeljárás alá. Lee azt is elmondta, hogy Rubio nem számít további lépésekre Venezuelában, most, hogy Maduro amerikai őrizetben van.

Pam Bondi, az Egyesült Államok főügyésze szerint Maduro és felesége ellen vádat emeltek New York déli kerületében, „kábítószer-terrorizmus összeesküvésével, kokainimport-összeesküvéssel, géppuskák és robbanóeszközök birtoklásával, valamint géppuskák és robbanóeszközök birtoklására irányuló összeesküvéssel az Egyesült Államok ellen” címén.

Ha bebizonyosodik, hogy Nicholas Maduro-t őrizetbe vették és kivezették az országból, a figyelem arra fog irányulni, hogy ki fogja ezután kormányozni Venezuelát – hívja fel a figyelmet a BBC. A brit média szetrint három személyre kell szorosan figyelni: Delcy Rodríguez alelnökre, Diosdado Cabello belügyminiszterre és Vladimir Padrino védelmi miniszterre. Mindhárman órákkal a támadás után megjelentek a televízióban, és átvehették a vezetést.

Padrino és Cabello is jelentős befolyással bír a hadseregen belül, amely lojális maradhat bármelyikükhöz. A fegyveres erők szerepe kulcsfontosságú lesz annak eldöntésében, hogy ki veszi át a gyeplőt. Rodríguez ezzel szemben nagyobb polgári és gazdasági hatalommal rendelkezik, és nem fér hozzá ugyanolyan mértékben a katonai rangokhoz, mint Cabelló és Padrino.

A másik nagy bizonytalanság az, hogy mit fog tenni a María Corina Machado vezette ellenzék. Miután győzelmet arattak a 2024. júliusi választásokon, az ellenzék valódi politikai változásokat követel, és lehet, hogy nem elégszik meg azzal, hogy Maduro eltávolítják az elnöki palotából.