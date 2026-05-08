Mi lesz ebből? Kemény üzengetés zajlik Moszkva és Kijev között

Oroszország részéről még csak látszatintézkedés sem történt a tűzszünet bevezetésére, az oroszok az elmúlt éjszaka folyamán 10 rohamot hajtottak végre, a legtöbbet a donyecki területen fekvő Szlovjanszk irányában – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a közösségi médiában.

Az ukrán államfő beszámolt arról is, hogy a reggel 7 órai állapot szerint már több mint 140 támadást regisztráltak a frontvonalon. Szavai szerint a megszállók több mint 850 támadást hajtottak végre különböző típusú drónokkal, a frontvonal melletti települések felett sem szűnt meg a felderítő drónok bevetése.

„Mindez egyértelműen azt bizonyítja, hogy az orosz fél még a tűzszünet bevezetésének látszatát sem kísérelte meg a fronton”

- fogalmazott, hozzátéve, hogy Ukrajna ennek megfelelően, szimmetrikus választ fog adni.

„Meg fogjuk védeni az állásainkat és az emberek életét. Oroszországnak be kell szüntetnie a háborút, és ezt mindenki észre fogja venni, amikor elkezdődik a békefolyamat”

- jelentette ki az ukrán elnök.

Eközben a légierő parancsnokságának a Telegramon közzétett hivatalos jelentése szerint az orosz hadsereg május 7-én 18 órától 67 támadó és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen. A légvédelem 56 drónt hatástalanított az ország déli és keleti régióiban, azonban 8 helyszínen 11 drón célba talált, 7 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.

Az ukránok lőnek az oroszok szerint

Az ukrán fél 1365 alkalommal sértette meg a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulója alkalmából Oroszország által meghirdetett tűzszünetet – közölte péntek reggel az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint az orosz légvédelem a „különleges hadművelet” övezetén kívül 390 repülőgép típusú drónt és hat Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát lőtt le. A közlemény szerint az orosz fegyveres erők, amelyek a tűzszünet életbe lépését követően beszüntették a harci cselekményeket, és a korábban elfoglalt állásaikban maradtak, a másik fél lépéseit tükröző módon reagáltak a fegyverszünet megsértésének eseteire.

A Moszkva által két napra meghirdetett fegyvernyugvás pénteken nulla órakor kezdődött. Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán fegyveres erők ezt követően 153 alkalommal lőtték az orosz állásokat tüzérségi fegyverekkel, sorozatvetőkkel, aknavetőkkel és tankokkal, valamint 887 dróntámadást hajtottak végre a „különleges hadművelet” övezetében.

Az orosz közlekedési minisztérium közölte, hogy Rosztov-na-Donu városban találat érte a regionális légiirányítás épületét, ezért 13 dél-oroszországi légikikötő működését felfüggesztették. A támadás célpontjává vált városi kerületben rendkívüli állapotot vezettek be. A rosztovi régióban károk keletkeztek még a Mjasznyikovi járásban, Taganrogban és Batajszkban is.

Szüneteltették a járatok indítását és fogadását a moszkvai régióban a vnukovói és a domogyedovói repülőtéren. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint helyi idő szerint fél kilenckor már a 28., az orosz főváros felé tartó drónt lőtték le. A Lipeck megyei Jelcben megsebesült egy kilenc éves fiú. A Permi területen gyárakat támadtak pilóta nélküli repülőszerkezetek. Személyi sérülés nem történt.

Korábban az orosz vezetés azt közölte, hogy amennyiben Ukrajna nem tartja tiszteletben a győzelem napjára kihirdetett tűzszünetet, Kijev központjára fognak csapást mérni.

(via MTI)