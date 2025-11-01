2p

Külpolitika Lengyelország Orbán Viktor

Mi lesz ebből? Orbán Viktor nagyon kiakadt a lengyel miniszterelnökre

mfor.hu

Szerinte Donald Tusk újabb támadást indított Magyarország ellen.

Donald Tusk újabb támadást indított Magyarország ellen – posztolta ki Orbán Viktor szombaton a Facebook-oldalára. A magyar miniszterelnök szerint a lengyel kormányfő ezt „azért teszi, mert otthon nagy bajban van”.

„A pártja elveszítette az elnökválasztást, a kormánya instabil, és hátrányban van a közvélemény-kutatásokban. Manfred Weberrel együtt ő az egyik leghangosabb háborúpárti politikus Európában — de a háborús politikája egy kudarc: Ukrajna lassan kifogy az európaiak pénzéből, a lengyel emberek pedig belefáradtak a háborúba. Nem tud irányt váltani, mert Lengyelországot Brüsszel vazallusává tette” – mutatott rá a miniszterelnök.

Orbán Viktor megfogalmazása szerint Donald Tusk „most pánik üzemmódban van”: otthon jogi eszközökkel üldözi a politikai ellenfeleit, és Magyarország békepárti álláspontját támadja, hogy elterelje a figyelmet saját belpolitikai problémáiról. Ez szomorú – írta a magyar miniszterelnök.

„A történelmi magyar-lengyel barátság ennél többet érdemel. Nem tudom és nem is fogom támogatni Tusk úr háborús politikáját. Magyarország más úton jár — a béke útján. A magyar emberek nem akarnak Brüsszel vazallusai lenni. Itt az ideje, hogy ezt Tusk úr is elfogadja — és a saját dolgával törődjön” – tette hozzá Orbán Viktor.

Elképesztő, mit kért Orbán Viktor Trumptól

Elképesztő, mit kért Orbán Viktor Trumptól

Az amerikai elnök szerint a magyar kormányfő mentességet kért az orosz szankciók alól. Nem kapja meg.

„Képesek vagyunk csapást mérni” – orosz szuperrakétát telepít Fehéroroszország

„Képesek vagyunk csapást mérni” – orosz szuperrakétákat telepít Fehéroroszország

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök megerősítette pénteken, hogy terveik szerint decemberben hadrendbe állítják az orosz gyártású Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszert.

Félelmetes fegyvert vethetett be Oroszország Ukrajnában

Félelmetes fegyvert vethetett be Oroszország Ukrajnában

Oroszország az utóbbi hónapokban olyan robotrepülőgéppel támadta Ukrajnát, amelynek fejlesztése hivatkozási alap volt arra, hogy Donald Trump amerikai elnök még első elnöki ciklusa idején felmondja az Oroszországgal fennálló nukleáris fegyverzetkorlátozási megállapodást – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter.

Váratlan helyen fog felbukkanni Orbán Viktor szombaton

Váratlan helyen fog felbukkanni Orbán Viktor szombaton

A miniszterelnök részt vesz a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján.

Jamaica: tovább nőtt a Melissa hurrikán halálos áldozatainak száma

Jamaica: tovább nőtt a Melissa hurrikán halálos áldozatainak száma

A hatóságok tovább folytatják a keresést.

Ismét bombázta Gázát Izrael, de ragaszkodik a tűzszünethez

Ismét bombázta Gázát Izrael, de ragaszkodik a tűzszünethez

Csütörtökön izraeli repülőgépek és harckocsik ismét támadásokat hajtottak végre a Gázai övezet keleti részén – közölték palesztin lakosok és szemtanúk –, egy nappal azután, hogy Izrael kijelentette: továbbra is elkötelezett az Egyesült Államok által támogatott tűzszünet mellett, noha halálos légicsapásokat indított a térségben.

Rendszeresen bünteti Magyarországot az Európai Bizottság a kormány makacssága miatt

Rendszeresen bünteti Magyarországot az Európai Bizottság a kormány makacssága miatt

Az Európai Bizottság a Magyarországnak járó uniós támogatásokból a jövő héten esedékes levonással már 600 millió eurónál is több büntetést von le azért, mert a kormány nem hajlandó végrehajtani a menedékkérőkkel kapcsolatos bírósági ítéletet.

A nyertes Job Jetten és pártja a D66

Elverték a szélsőjobbot a holland választásokon – elmarad az Orbán Viktor által is várt áttörés?

A centrista D66 párt nagy győzelmet aratott a választásokon, miközben a szélsőjobboldal támogatottsága visszaesett.

Ezt a jelentést látva mondták le a budapesti találkozót Trumpék?

Ezt a jelentést látva mondták le a budapesti találkozót Trumpék?

Putyin szándékairól szóló hírszerzési dokumentum.

Zelenszkij patthelyzetről beszél, Putyin túl nagyot ígért?

Zelenszkij patthelyzetről beszél, Putyin túl nagyot ígért?

Interjút adott az ukrán elnök.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

