Mi lesz ebből? Orbán Viktor nagyon kiakadt a lengyel miniszterelnökre

Donald Tusk újabb támadást indított Magyarország ellen – posztolta ki Orbán Viktor szombaton a Facebook-oldalára. A magyar miniszterelnök szerint a lengyel kormányfő ezt „azért teszi, mert otthon nagy bajban van”.

„A pártja elveszítette az elnökválasztást, a kormánya instabil, és hátrányban van a közvélemény-kutatásokban. Manfred Weberrel együtt ő az egyik leghangosabb háborúpárti politikus Európában — de a háborús politikája egy kudarc: Ukrajna lassan kifogy az európaiak pénzéből, a lengyel emberek pedig belefáradtak a háborúba. Nem tud irányt váltani, mert Lengyelországot Brüsszel vazallusává tette” – mutatott rá a miniszterelnök.

Orbán Viktor megfogalmazása szerint Donald Tusk „most pánik üzemmódban van”: otthon jogi eszközökkel üldözi a politikai ellenfeleit, és Magyarország békepárti álláspontját támadja, hogy elterelje a figyelmet saját belpolitikai problémáiról. Ez szomorú – írta a magyar miniszterelnök.

„A történelmi magyar-lengyel barátság ennél többet érdemel. Nem tudom és nem is fogom támogatni Tusk úr háborús politikáját. Magyarország más úton jár — a béke útján. A magyar emberek nem akarnak Brüsszel vazallusai lenni. Itt az ideje, hogy ezt Tusk úr is elfogadja — és a saját dolgával törődjön” – tette hozzá Orbán Viktor.