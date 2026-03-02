Mi lesz így a békével? Zelenszkij nem sok jóra számít

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az RBC Ukraine rádiónak adott hétfői nyilatkozatában közölte: nem tudja megerősíteni, hogy sor kerül-e a március 5. és 8. közé tervezett orosz-ukrán béketárgyalásokra Abu-Dzabiban. Az elnök ugyanakkor megjegyezte, hogy a megbeszéléseket hivatalosan még nem mondták le.
„Ennek a találkozónak meg kell történnie; fontos számunkra” – fogalmazott.
Kiemelte azt is, hogy amennyiben a közel-keleti háború miatt Abu-Dzabi mégsem tudna helyszínt biztosítani, Törökországot és Svájcot tartja lehetséges alternatívának. Zelenszkij aggodalmát fejezte ki az iráni helyzet miatt is, hangsúlyozva, hogy a konfliktus elhúzódása negatív hatással lehet Ukrajna légvédelmi képességeire. (BBN)