3p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Külpolitika Donald Trump Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok Orosz-ukrán konfliktus

Mi történik? Hirtelen hatalmas lett a barátság Ukrajna és Trumpék között

mfor.hu

Trump és Zelenszkij dönthet a béketervről, Ukrajna mindennel nagyon elégedett. A Fehér Ház szerint így állnak a dolgok a béke ügyében.

Az ukrajnai békéről Genfben tartott amerikai-ukrán egyeztetés „nyílt és részletekbe menő” volt, valamint a partnerség és a közös cél szem előtt tartásának szellemében zajlott, jelentős lépés volt a béke felé – értékelte a Fehér Ház a diplomáciai tárgyalások legutóbbi fordulóját.

Az amerikai elnöki hivatal helyi idő szerint vasárnap este kiadott közleménye szerint az amerikai részről Marco Rubio külügyminiszter vezette tárgyalóküldöttség megerősítette az Egyesült Államok határozott elkötelezettségét abban, hogy biztosítsák Ukrajna szuverenitását, biztonságát és jövőbeli prosperitását, „ami központi eleme a jelenleg is zajló diplomáciai folyamatnak”.

Hangsúlyozták, hogy a békefolyamatban elért előrelépés Donald Trump amerikai elnöknek a háború lezárására irányuló célkitűzése révén jött létre, és arra is ígéretet tettek, hogy a további folyamat során szoros kapcsolatot tartanak fenn az európai partnerekkel.

A Fehér Ház tájékoztatása szerint az ukrán delegáció arról biztosította az amerikai tárgyalópartnereket, hogy minden lényeges aggályára átfogó választ kapott – ideértve a biztonsági garanciákat, Ukrajna hosszú távú gazdasági fejlesztését, az infrastruktúra védelmét, a tengeri közlekedés szabadságát, valamint a politikai szuverenitást.

Ukrajna képviselői, az eléjük terjesztett béketerv áttekintését és tisztázását követően, azt a meggyőződésüket fejezték ki, hogy a jelen javaslat tükrözi az ukrán nemzeti érdekeket, valamint hiteles és kikényszeríthető mechanizmusokat tartalmaz arra, hogy biztosítsa Ukrajna rövid és hosszú távú biztonságát – olvasható a washingtoni összefoglalóban.

Az amerikai és ukrán tárgyalópartnerek közös nyilatkozatot is kiadtak, ami többi között hangsúlyozza, hogy a béketerv végleges elfogadása Donald Trump amerikai és Volodmir Zelenszkij ukrán elnök döntésétől függ.

Szombaton Keith Kellogg, az amerikai elnök különleges ukrajnai megbízottja a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban arról beszélt, hogy már következő héten Washingtonba látogathat Volodimir Zelenszkij.

A hétvégén Genfben tárgyaló amerikai küldöttségnek tagja volt Marco Rubio külügyminiszter és elnöki nemzetbiztonsági tanácsadó mellett Steve Witkoff elnöki különleges megbízott, Jared Kushner diplomata, valamint Dan Driscoll, az amerikai kormány hadseregért felelős minisztere.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Saját 28 ponttal kontráz Európa – átírnák egy kicsit a békefeltételeket

Saját 28 ponttal kontráz Európa – átírnák egy kicsit a békefeltételeket

Az európai vezetők javaslata.

Szijjártó Péter Brüsszelbe megy, és megmondja a magáét

Szijjártó Péter Brüsszelbe megy, és megmondja a magáét

Videót tett közzé a miniszter a repülőtérről.

Még egy kis idő, és összejön az orosz-ukrán béke?

Még egy kis idő, és összejön az orosz-ukrán béke?

Marco Rubio szerint igen.

Trump: Az ukrán vezetés hálátlan

Trump: Az ukrán vezetés hálátlan

Genfben bizakodó a korábbi ukrán védelmi miniszter, Donald Trump viszont dühös posztban reagált a béketárgyalások alakulására. Az amerikai elnök szerint az ukrán vezetés hálátlan.

Személyes találkozón zárhatja le a háborút Zelenszkij és Trump

Személyes találkozón zárhatja le a háborút Zelenszkij és Trump

Egy amerikai tisztviselő beszélt erről a Reutersnek a genfi béketárgyaláson. A konferencia vasárnap délután is tart, az amerikai külügyminiszter mellett Steve Witkoff különmegbízott, és a hadügyekért felelős államtitkár is a helyszínen van.

Az EU is helyet kap a vasárnapi béketárgyalás asztalánál

Az EU is helyet kap a vasárnapi béketárgyalás asztalánál

Az Európai Bizottság kabinetvezetője, Björn Seibert, és az Európai Tanács elnökének tanácsadója, Pedro Lourtie is ott lesz Svájcban. 

Megjött Brüsszel válasza Trump 28 pontos béketervére

Megjött Brüsszel válasza Trump 28 pontos béketervére

Ursula von der Leyen szerint az amerikai javaslatcsomag további munkálatokat igényel.

Mesés helyen tárgyalnak a békéről az amerikaiak az ukránokkal

Mesés helyen tárgyalnak a békéről az amerikaiak az ukránokkal

Svájcban konzultálnak.

Vörös Szabolcs

Elképesztő állapotok uralkodnak a kelet-ukrajnai fronton – Klasszis Podcast

„A hazafias hév, ami fűtötte mind a katonákat, mind a társadalmat 2022 elején, ez már nyomokban nincsen. Fáradtság van, kiábrándultság van, de a tudat is ott van, hogy ezt csinálni kell”, összegezte Vörös Szabolcs a Klasszis Podcastban a kelet-ukrajnai front közelében szerzett tapasztalatait. A Válasz Online újságírója, aki számos alkalommal járt a front közvetlen közelében az elmúlt három és fél évben, arról is beszélt, hogy tapasztalatai szerint az ukrán katonák ma már jóval kritikusabbak a háborúval és a kijevi vezetéssel szemben, kevesebb a tabu, sok a dezertőr. Ugyanakkor a fronton lévők továbbra is készek megvédeni hazájukat.

Orbán Viktor megkereste Brüsszelt

Orbán Viktor megkereste Brüsszelt

A miniszterelnök levelet írt Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168