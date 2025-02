Mi történt Szijjártó Péterrel Brüsszelben? Újabb szankciókat kapott Oroszország a nyakába

A szankciócsomag újabb 13 orosz bankot tilt ki a bankok közötti kommunikációt biztosító SWIFT-rendszerből, valamint nyolc orosz médium műsorszolgáltatási engedélyét tiltja be az unió területén.

Szankciós listára tettek számos, az orosz katonai rendszerek fejlesztéséhez és gyártásához szükséges nyersanyagot, így az uniós behozatali tilalom vonatkozik a megmunkálatlan orosz alumíniumra is.

Az uniós külügyminiszterek tanácsa elfogadta a legújabb, immár 16. szankciós csomagot, célkeresztben a tankerek és az alumíniumipar is.

