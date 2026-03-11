2p

Külpolitika Európai Unió Izland

Micsoda meglepetés: újabb ország csatlakozna az Európai Unióhoz

mfor.hu

Az izlandiak az augusztus 29-i népszavazáson dönthetnek az EU-tárgyalások újraindítása mellett vagy ellene – mondta a miniszter a Politicónak.

Izland „másfél éven belül” lezárhatja a csatlakozási tárgyalásokat az EU-val, és a 28. tagállammá válhat – mondta Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir külügyminiszter a Politicónak.

Izland augusztus 29-én népszavazást tart arról, hogy újraindítsa-e az EU-hoz való csatlakozásról szóló félbehagyott tárgyalásokat. Egy nemrégiben végzett Gallup-felmérés szoros eredményt mutatott, az emberek 52 százaléka támogatta a lépést, 48 százaléka pedig ellenezte.

Izland az Európai Gazdasági Térség tagja és a schengeni szabad utazási övezet része, így az EU számos törvényét már átvette. Ennek eredményeként „nem lesz olyan bonyolult számunkra”, és „meglehetősen gyors folyamat” lenne a blokkhoz való csatlakozásról szóló tárgyalások lezárása, feltételezve, hogy az izlandiak a tárgyalások újraindítására szavaznak – mondta Þorgerður.

Arra a kérdésre, hogy Izland le tudja-e győzni az EU-tagsági tárgyalásokban legelőrébb járó jelölteket, például Montenegrót, hogy az EU 28. tagja legyen, Þorgerður „igennel” válaszolt. Hozzátette azonban: „a legnagyobb kérdés természetesen a halászat lesz.”

Izland 2009-ben, pénzügyi válság közepette kérte az EU-tagságot, de 2013-ban lefagyasztotta a tárgyalásokat a halászati ​​politikával kapcsolatos vita és a gazdasági körülményeinek megváltozása miatt; hivatalosan 2015-ben visszavonta kérelmét. Ezt megelőzően Reykjavík a 33 tárgyalási fejezetből 11-et lezárt – ezt a mérföldkövet Montenegró csak az elmúlt néhány hónapban tudta túlszárnyalni.

Þorgerður figyelmeztetett, hogy még ha az izlandiak augusztusban igent mondanak is, a tárgyalások lezárása után újabb szavazásra lesz szükség.

