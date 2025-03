Miért ilyen fontos Orbán Viktoréknak egy orosz oligarcha?

Fridman és Aven egyébként tavaly pert nyert az Európai Unió Bíróságán – az ítélet szerint az uniónak nem volt elég bizonyítéka ahhoz, hogy őket is feltegye a szankciós listára.

A Financial Times úgy tudja, eredetileg a magyar kormány nyolc név, köztük Aliser Uszmanov és Pjotr Aven (Fridman partnere) levételét is kérte, de végül csak Fridmanhoz ragaszkodott.

A lapnak nyilatkozó tisztviselők szerint Magyarország uniós nagykövete követelte, hogy vegyék le Fridmant a listáról, amennyiben azt szeretnék, hogy Magyarország támogassa az egyébként szombaton lejáró szankciók meghosszabbítását. Egyes hírek szerint Fridman levételét Luxemburg is támogatja.

A Financial Times értesülése szerint Magyarország azzal fenyegetőzik, hogy blokkolja a jelenleg nagyjából 2 ezer orosz állampolgárt érintő uniós szankciók meghosszabbítását, amennyiben Mikhail Fridman orosz oligarcha nem kerül le erről a listáról.

