Miért meredt gyilkos tekintettel Orbán Viktorra Brüsszelben egy miniszterelnök?

Az Orbán Viktor általi, az 50 milliárd eurós támogatási csomag megvétózásától hangos, Ukrajna számára azonban összességében még így is sikeresnek nevezhető EU-csúcs egy másik emlékezetes pillanata is a magyar miniszterelnökhöz kötődik.

Kapcsolódó cikk Kiderült, hogyan küldték ki Orbán Viktort a szobából Brüsszelben Érdekes estéje volt csütörtökön Orbán Viktornak – de mit gondolnak a nemzetközi szereplők?

A csúcstalálkozó egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó pillanata ugyanis az volt, mikor Orbán Viktor – régi szokásához híven – kezet akart csókolni Evika Silina lett miniszterelnöknek, aki mélységes undorral vette mindezt tudomásul.

Silina ezt egyébként nem is titkolta, közösségi oldalán a fotóról készült, „ha egy tekintet ölni tudna”-kommentárral ellátott mémet újra osztotta meg, hozzátéve, hogy ez az EU-csúcs legforróbb képe.

A lett miniszterelnök ügyesen kezelte a kézcsókot, amely a magyar kormányfő diplomáciai fegyvertárának elmaradhatatlan fegyverének tűnik – amelynek megítélése sosem volt fényes. 2011-ben az akkori budapesti amerikai nagykövet, Eleni Tsakopoulos-Kounalakis láthatóan egyáltalán nem vette rossz néven, 2023 júniusában viszont Maia Sandu, Moldova elnöke gyakorlatilag elhúzta a kezét, így megakadályozva, hogy a kézfogásból kézcsók legyen. 2019 nyarán pedig Ursula von der Leyen utasította el hasonlóképpen a gesztust, az Európai Bizottság frissen megválasztott elnökeként.

Maia Sandu nemet mondott:

Macron,Iohannis arrived at the summit Hungarian prime-minister, Viktor Orban followed. Most notably he intended to kiss Maia Sandu's hand but she didn't let him. #Moldova #Hungary #EU pic.twitter.com/B7IakRoJD2