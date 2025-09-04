Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Miért nehéz véget vetni az ukrajnai háborúnak? Klasszis Podcast Káncz Csabával

Izsó Márton - Wéber Balázs

A magyar miniszterelnök és a NER-vezérkar a magyar nemzeti érdekkel ellentétes vonalvezetést visz, legyen az a magyar-ukrán, a magyar-Balkán vagy a magyar-euroatlanti viszony, jelentette ki Káncz Csaba a Klasszis Média műsorában, a Klasszis Podcastban.

A külpolitikai szakértő megjegyezte, hogy az Orbán-kormány a 3,5 éve dúló háború ellenére sem próbálta diverzifikálni az olajimportot, és – tévesen – arra számított, hogy Kijev a neki járó tranzitdíj miatt úgysem támadja majd a hazánkat ellátó Barátság vezetéket. Káncz Csaba szerint a kormány kollaborál az orosz vezetéssel, miközben az ukránt hevesen támadja.

A szakértő beszélt a munkácsi orosz rakétatámadás, valamint a Barátság elleni ukrán támadások lehetséges motivációiról, az ehhez kapcsolódó politikai játszmákról, a pattanásig feszült magyar-ukrán viszonyról és „kocsmai szintű” üzengetésről, Lantos Csaba energiaügyi miniszter „eltűnéséről”, a jövő évi magyar választások előtti esetleges „provokáció” veszélyéről és a „stratégiai korrupcióról” is.

A podcastban szó esik még arról, miért nem hozott eredményt az alaszkai csúcs, be lehet-e fejezni a háborút arcvesztés nélkül, milyen kompromisszum merülhet fel a békekötés érdekében, és hogyan épül a Nyugat ellenében az Oroszország-Kína-India tengely.

A podcastot a fenti videóban tekinthetik meg. 

Fejezetek:

00:00 Beköszönés
02:04 Az alaszkai csúcs utózöngéi. Mi motiválta Trumpot és Putyint?
10:55 Miért nehéz kiszállni a háborúból? Békekompromisszumok
21:11 Kínai-orosz közeledés, India
25:22 Munkács, Barátság, mi áll a háttérben? Mélyponton a magyar-ukrán viszony
45:51 Mikor lesz vége a háborúnak? Belesodródhatunk?
48:34 Elköszönés

Az összes Klasszis Podcastot itt érheti el.   

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

