Külpolitika Egyesült Államok Orosz-ukrán konfliktus Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Miért nem hallgatott Zelenszkij az amerikai figyelmeztetésekre?

mfor.hu

Megmondták neki, mi fog történni négy éve, de az ukrán elnök nem hitt az amerikai hírszerzésnek, országa pedig felkészületlenül várta az orosz támadást.

Az amerikai és a brit hírszerzés hetekkel, de inkább hónapokkal az Ukrajna elleni orosz támadás négy évvel ezelőtti megindulása előtt megmondta, hogy Putyin ezúttal nem blöffől vagy fenyeget, hanem valóban Ukrajna lerohanására készül. Sőt, az invázió előtti napokban már a pontos támadási terveket, illetve a Zelenszkij ellen tervezett orosz titkosszolgálati akciókat is ismerték – olvasható laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár cikkében.

Az adatokat pedig szokatlan nyíltsággal megosztották nemcsak Ukrajnával, nyugat-európai szövetségesekkel, de még nagyon nagy részben a médiával is, abban a reményben, hogy szándékainak leleplezése esetleg eltántoríthatja Putyint, vagy legalább segít felkészülni.

Csakhogy sem Nyugat-Európában, sem Ukrajnában nem vették komolyan a figyelmeztetéseket. A vezető európai hatalmak, mint Németország vagy Franciaország, de még az oroszokról hagyományosan a legrosszabbat feltételező Lengyelország hírszerzése és vezetői azt gondolták, Putyin csak a szokásos nyomásgyakorlós játszmáját játssza csapatai az ukrán határon felvonultatátásával, és reménykedtek benne, hogy a válság tárgyalásos úton megoldható lesz.

Zelenszkij ukrán elnök pedig – részben éppen a nyugat-európai vezetők tanácsára – szintén úgy vélte, az oroszok legfeljebb valamilyen korlátozott hadműveletre készülhetnek, nem pedig teljes, nyílt invázióra. Sőt, Zelenszkij attól tartott, hogy az amerikai-brit figyelmeztetések pánikot válthatnak ki az ukrán lakosság körében, bedöntve az ukrán gazdaságot, és háború nélkül is kormánya bukását okozva – elérve ezzel Putyin fő célját.

Ugyan az ukrán haderő és a hírszerzés vezetői körében voltak, akik hittek az amerikai figyelmeztetéseknek, sokat nem tehettek a felkészülés érdekében, így aztán az ukrán haderő alig készült fel az orosz támadás visszaverésére.

Abban viszont nagyot tévedtek az angolszász hírszerzők, hogy azt feltételezték, az oroszok gyors győzelmet arathatnak, Ukrajna reménye pedig a gerillaháborúban lehet. Ez is az oka volt annak, hogy az orosz invázió előtt nem kapott Ukrajna igazán komoly segítséget hadereje felfegyverzésében – pedig ez talán még Putyint is elgondolkodtatta volna a győzelem esélyeiről.

További részletek a Privátbankár cikkében olvashatók, ide kattintva>>>

