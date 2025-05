Miért pont XIV. Leó lett az új pápa?

A CBS arra mutatott rá, hogy Prevost szolgálati idejének nagy részét Peruban töltötte, rendelkezik amerikai és perui állampolgársággal is. Mark R. Francis atya 1978 és 1982 között a chicagói Katolikus Teológián szemináriumi évfolyamtársa volt a pápává választott Robert Francis Prevostnak, és mindketten Rómában dolgoztak a 2000-es évek elején.

A brit lap ugyanakkor arra is rámutat, hogy egy 2012-es, a püspöki szinódushoz intézett beszédében Robert Francis Prevost atya, a jelenlegi XIV. Leó pápa, úgy tűnt, bírálja a homoszexualitást, mondván: „A nyugati tömegmédia rendkívül hatékonyan képes a lakosság körében hatalmas szimpátiát kelteni az evangéliummal ellentétes hiedelmek és gyakorlatok iránt – például az abortusz, a homoszexuális életmód, az eutanázia”.

Nemcsak amerikai, perui állampolgár is XIV. Leó Fotó: Facebook

Arról az X-bejegyzésről lapunk már a választás után közvetlenül beszámolt, hogy az új pápa némileg kritikusan viszonyul a Trump-adminisztrációhoz. Most a The Guardian azt a két cikket emelte ki, amelyek kifogásolták a szintén katolikus JD Vance bevándorlással kapcsolatos álláspontját. Az egyik cikk címe így hangzott: „JD Vance téved: Jézus nem kéri tőlünk, hogy rangsoroljuk a mások iránti szeretetünket.”

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke azt mondta, „meglepődött” , de „nagy megtiszteltetésnek” tartja, hogy amerikai pápa van. Több ország, köztük Olaszország, Spanyolország, Görögország, Ukrajna , Peru és az Egyesült Királyság vezetői is gratuláltak a pápának.

Sokan voltak izgatottak amiatt, hogy amerikai pápa van, különösen hogy olyan, aki Chicagóban született – írja a The Guardian. Brandon Johnson, a város polgármestere azt tweetelte, hogy „Minden drog, beleértve a pápát is, Chicagóból származik”, Barack Obama , az Egyesült Államok volt elnöke pedig a közösségi médiában gratulált a „chicagói honfitársnak”.

Megválasztása utáni első nyilatkozatában XIV. Leó pápa az „egység” és a „továbblépés” üzenetét hirdette. Azt mondta, azt szeretné, ha a béke üzenete „belépne a szívetekbe, elérné a családotokat és minden embert, bárhol is legyenek”.

