Miért utazott a Fülöp-szigetekre a két sydney-i merénylő?

Az ausztráliai Bondi Beach-i támadás feltételezett elkövetői november 1-jén a Fülöp-szigetekre utaztak, és november 28-án repültek vissza Ausztráliába – írja a BBC a helyi bevándorlási hivatal alapján, amit a 444 szemlézett. Az 50 éves Sajid Akram indiai, míg 24 éves fia, Naveed, ausztrál útlevéllel lépett be az országba – mondta Dana Sandoval szóvivő. A hatóságok szerint az országon belüli úti céljuk a Mindanao szigetén fekvő Davao városa volt. A térség egyes részein korábban is működtek iszlamista fegyveres csoportok. „Jelenleg vizsgáljuk, hogy miért utaztak oda, mi volt az út célja, és merre jártak az országon belül” – mondta Mal Lanyon rendőrfőkapitány.

A jelenlegi információk szerint 16 halálos áldozatot – egyikük az egyik támadó – követelő lövöldözés akkor történt, amikor a népszerű sydney-i strand közelében a hanuka első éjszakáját ünneplő rendezvényt tartották. Az áldozatok között két magyar származású is van – írta a 444.