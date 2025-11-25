1p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Külpolitika Ukrajna

Miféle béke? Kijevet lőtték az oroszok

mfor.hu

Az energetikai infrastruktúrát érte a támadás.

Oroszország kedden kora reggel támadássorozatot indított Ukrajna fővárosa, Kijev ellen, lakóépületeket és az energetikai infrastruktúrát vették célba. Vitalij Klicsko, polgármester szerint súlyosan megrongálódott egy lakóépület a Pecserszki járásban, egy másik pedig Dnyiprovszkij járásban, ahol legalább négy ember megsérült, írja az AP alapján a 444.

Az ukrán energiaügyi minisztérium közölte, hogy az energetikai infrastruktúrát érte a támadás, de azt nem részletezte milyen és mekkora kár érte azt. Az oroszok az után támadtak, hogy az amerikai és az ukrán képviselők Genfben tárgyaltak az amerika-orosz közvetítésű béketervről, Zelenszkij pedig saját bevallása szerint elégedett a módosításokkal.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Fontos változás történt Gázában

Fontos változás történt Gázában

Öt hónapos működés után hétfőn bejelentette működésének befejezését a Gázai övezetben a Gázai Humanitárius Alapítvány (GHF).

Mi történik? Hirtelen hatalmas lett a barátság Ukrajna és Trumpék között

Mi történik? Hirtelen hatalmas lett a barátság Ukrajna és Trumpék között

Trump és Zelenszkij dönthet a béketervről, Ukrajna mindennel nagyon elégedett. A Fehér Ház szerint így állnak a dolgok a béke ügyében.

Saját 28 ponttal kontráz Európa – átírnák egy kicsit a békefeltételeket

Saját 28 ponttal kontráz Európa – átírnák egy kicsit a békefeltételeket

Az európai vezetők javaslata.

Szijjártó Péter Brüsszelbe megy, és megmondja a magáét

Szijjártó Péter Brüsszelbe megy, és megmondja a magáét

Videót tett közzé a miniszter a repülőtérről.

Még egy kis idő, és összejön az orosz-ukrán béke?

Még egy kis idő, és összejön az orosz-ukrán béke?

Marco Rubio szerint igen.

Trump: Az ukrán vezetés hálátlan

Trump: Az ukrán vezetés hálátlan

Genfben bizakodó a korábbi ukrán védelmi miniszter, Donald Trump viszont dühös posztban reagált a béketárgyalások alakulására. Az amerikai elnök szerint az ukrán vezetés hálátlan.

Személyes találkozón zárhatja le a háborút Zelenszkij és Trump

Személyes találkozón zárhatja le a háborút Zelenszkij és Trump

Egy amerikai tisztviselő beszélt erről a Reutersnek a genfi béketárgyaláson. A konferencia vasárnap délután is tart, az amerikai külügyminiszter mellett Steve Witkoff különmegbízott, és a hadügyekért felelős államtitkár is a helyszínen van.

Az EU is helyet kap a vasárnapi béketárgyalás asztalánál

Az EU is helyet kap a vasárnapi béketárgyalás asztalánál

Az Európai Bizottság kabinetvezetője, Björn Seibert, és az Európai Tanács elnökének tanácsadója, Pedro Lourtie is ott lesz Svájcban. 

Megjött Brüsszel válasza Trump 28 pontos béketervére

Megjött Brüsszel válasza Trump 28 pontos béketervére

Ursula von der Leyen szerint az amerikai javaslatcsomag további munkálatokat igényel.

Mesés helyen tárgyalnak a békéről az amerikaiak az ukránokkal

Mesés helyen tárgyalnak a békéről az amerikaiak az ukránokkal

Svájcban konzultálnak.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168