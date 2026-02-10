Migrációügyben együtt szavazott a Tisza és a Fidesz az Európai Parlamentben

Ezekkel gyorsabbá tennék a menedékjog iránti kérelmek elbírálását – foglalja össze a HVG.

A Parlament a biztonságos származási országok listáját 408 igen, 184 nem és 60 tartózkodás mellett fogadta el, míg a biztonságos harmadik ország elvének alkalmazásáról szóló rendelet 396 igen, 226 nem és 30 tartózkodás mellett kapott zöld utat.

Ebben a kérdésben egy új parlamenti többség alakult ki, amely az Európai Néppártot és a konzervatív, populista, szélsőjobboldali erőket tömörítette, míg a másik oldalon – bár voltak átszavazások is – kisebbségbe szorultak a szociáldemokraták, a zöldek és a szélsőbal, míg a liberálisok tartózkodtak. Vagyis együtt szavazott a Néppárt, a Konzervatívok és Reformerek, a Patrióták és a Szuverén Nemzetek Európája csoport.

Így történhetett, hogy a Fidesz és a Tisza Párt képviselői is együtt szavaztak, vagyis ezeket a migrációs szabályokat mindkét vezető magyar politikai tömörülés támogatta. A biztonságos származási ország koncepciójára egyébként a DK képviselői is igent mondtak.

Fő a biztonság

A Parlament jóváhagyta a biztonságos harmadik ország elvének alkalmazását is. Ennek alapján az uniós tagállamok megállapodásokat köthetnek olyan EU-n kívüli országokkal, ahol a menedékkérelmeket érdemben megvizsgálják. A szabályozás lehetővé teszi a kérelmek elfogadhatatlanná nyilvánítását, ha a kérelmezőnek bizonyítható kapcsolata van az adott országgal, ott korábban áthaladt, vagy erre vonatkozó nemzetközi megállapodás van érvényben. A kísérő nélküli kiskorúak kivételt képeznek.

A jogszabálycsomag hatálybalépéséhez az Európai Unió Tanácsának hivatalos jóváhagyása is szükséges. Ezt követően az új szabályok – részben már 2026 júniusa előtt – alkalmazhatóvá válnak az uniós menekültügyi rendszerben. Ez a most elfogadott két jogszabály kiegészíti a nyártól hatályba lépő Menekültügyi és Migrációs Paktumot.