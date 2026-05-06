Migránsokat toloncolnak az ukrán frontra Putyinék

A brit külügyminisztérium szerint Oroszország embercsempészek által hamis ígéretekkel toborzott menekülteket is bevet az ukrán hadszíntéren vagy Lengyelországba és más EU-tagállamokba küldi őket destabilizáló célú feladatokkal.
A tárca kedden számos új szankciót jelentett be több embercsempész hálózat ellen, illetve egyidejűleg olyan cégekkel szemben is, amelyek az orosz dróngyártó kapacitás bővítéséhez járulnak hozzá. A minisztérium az intézkedésekhez fűzött indoklásában kiemeli:
a szankciókkal sújtott szerveződések jobb élet ígéretéről szóló, megtévesztő ajánlatokkal csábítanak Oroszországba hazájukból menekülni kívánó, sokszor veszélyeztetett helyzetben lévő külföldieket
Később az orosz hatóságok arra kényszerítik őket, hogy Ukrajnában harcoljanak.
A tárca által közzétett 17 oldalas ismertetés szerint a toborzó tevékenység más országok mellett
- Egyiptomban,
- Irakban,
- Elefántcsontparton,
- Nigériában,
- Marokkóban,
- Szíriában,
- Jemenben,
- Indiában,
- Bangladesben és
- Szomáliában folyik.
A brit külügy alapján a szankciókkal sújtott egyik embercsempész Kubában is toborzott jelentkezőket jól fizető oroszországi civil állások ígéretével. Amint azonban a kubaiak megérkeztek Oroszországba, őket is különböző fenyegetésekkel – például börtönbüntetés kilátásba helyezésével – arra kényszerítették, hogy Ukrajnában harcoljanak az orosz fegyveres erők soraiban. (MTI)