Migránsokat toloncolnak az ukrán frontra Putyinék

Egészen elképesztő, elkeseredett próbálkozásról jelentettek a britek.

A brit külügyminisztérium szerint Oroszország embercsempészek által hamis ígéretekkel toborzott menekülteket is bevet az ukrán hadszíntéren vagy Lengyelországba és más EU-tagállamokba küldi őket destabilizáló célú feladatokkal.

A tárca kedden számos új szankciót jelentett be több embercsempész hálózat ellen, illetve egyidejűleg olyan cégekkel szemben is, amelyek az orosz dróngyártó kapacitás bővítéséhez járulnak hozzá. A minisztérium az intézkedésekhez fűzött indoklásában kiemeli:

a szankciókkal sújtott szerveződések jobb élet ígéretéről szóló, megtévesztő ajánlatokkal csábítanak Oroszországba hazájukból menekülni kívánó, sokszor veszélyeztetett helyzetben lévő külföldieket

Később az orosz hatóságok arra kényszerítik őket, hogy Ukrajnában harcoljanak.

A tárca által közzétett 17 oldalas ismertetés szerint a toborzó tevékenység más országok mellett

  • Egyiptomban,
  • Irakban,
  • Elefántcsontparton,
  • Nigériában,
  • Marokkóban,
  • Szíriában,
  • Jemenben,
  • Indiában,
  • Bangladesben és
  • Szomáliában folyik.

A brit külügy alapján a szankciókkal sújtott egyik embercsempész Kubában is toborzott jelentkezőket jól fizető oroszországi civil állások ígéretével. Amint azonban a kubaiak megérkeztek Oroszországba, őket is különböző fenyegetésekkel – például börtönbüntetés kilátásba helyezésével – arra kényszerítették, hogy Ukrajnában harcoljanak az orosz fegyveres erők soraiban. (MTI)

