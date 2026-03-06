Miközben a Közel-Kelet forrong, így áll most a venezuelai helyzet

A lap az Egyesült Államok Külügyminisztériuma által csütörtökön kiadott közleményre hivatkozik, amiben azt írták, hogy ez a lépés segíti a stabilitás előmozdítását, a gazdaság helyreállását és a politikai megbékélést Venezuelában.

Bár a két ország diplomáciai kapcsolatai sokat javultak azóta, hogy az amerikai hadsereg januárban elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt egy meglepetésszerű rajtaütés során, a formális kétoldalú kapcsolatok bejelentése nagyon szimbolikus lépésnek számít – teszi hozzá a BBC.

A 2019-ben bezárt amerikai nagykövetség Venezuela fővárosában, Caracasban már újra megnyílt, és Washington új nagykövetet nevezett ki Venezuelában.

A venezuelai kormány csütörtökön közölte, hogy kész előmozdítani egy „új konstruktív párbeszéd szakaszát, a kölcsönös tiszteleten alapulva”. Hozzátették, hogy a kapcsolatnak a „venezuelai nép társadalmi és gazdasági boldogságához” kell vezetnie.

A BBC forrásai szerint a Kolumbia fővárosában, Bogotában lévő amerikai nagykövetség több diplomatáját hamarosan Caracasba helyezhetik át, ami megkönnyíti a hivatalnokok számára a kapcsolattartást és a konzuli szolgáltatások nyújtását.

Az amerikai külügyminisztérium közölte, hogy elkötelezettek abban, hogy a venezuelai emberek „egy olyan folyamaton keresztül haladhassanak előre, amely megteremti a békés átmenet feltételeit egy demokratikusan megválasztott kormányhoz”.

Egy venezuelai látogatás után Doug Burgum, az Egyesült Államok belügyminisztere csütörtökön a repülőtéren, Caracasból visszatérve az USA-ba, azt mondta a riportereknek, hogy „briliáns stratégiai lépés volt Venezuelában beavatkozni Irán előtt”.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított katonai akciót Irán ellen. A perzsa ország legfőbb vezetője, Ali Hámenei ajatollah az első támadáshullám során meghalt.

Szerdán Delcy Rodríguez, Venezuela ideiglenes elnöke és Burgum bejelentették, hogy a két ország együtt fog dolgozni az ország bányászati fejlesztésén.

Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb bizonyított olajtartalékával, valamint aranyban, gyémántban, kritikus és ritkaföldfémekben is gazdag – beleértve néhányat, amelyeket mobiltelefonokban használnak.