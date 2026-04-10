Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Izrael Izraeli-palesztin konfliktus Közel-keleti válság

Milliárdok hiányoznak: komoly veszélybe került Trump gázai újjáépítési terve

mfor.hu

Alig érkezett meg a beígért támogatások töredéke a gázai újjáépítésre, ami súlyosan hátráltatja Donald Trump kezdeményezését. A Reuters szerint a forráshiány már az új, amerikai támogatású gázai irányítás felállítását is megbénítja.

Tíz nappal az Irán elleni amerikai-izraeli támadások előtt egy washingtoni konferencián több Öböl-menti arab ország vállalt jelentős pénzügyi hozzájárulást Gáza újjáépítéséhez. A cél az volt, hogy a Hamász lefegyverzése és az izraeli csapatok kivonulása után egy új, amerikai támogatású adminisztráció vegye át az irányítást, és megkezdődhessen a helyreállítás – írja a Portfolio.

A gyakorlatban azonban az ígéretet tett tíz országból eddig mindössze három – az Egyesült Arab Emírségek, Marokkó és az Egyesült Államok – utalt pénzt, így az összeg még az egymilliárd dollárt sem éri el. A források szerint az iráni háború tovább rontotta a helyzetet a finanszírozás terén.

Megakadt az új gázai vezetés felállítása

A pénzhiány közvetlenül érinti a Gázai övezet Nemzeti Igazgatási Bizottságának működését is. Az amerikai támogatással létrehozott, palesztin technokratákból álló testület feladata lenne a hatalom átvétele a Hamásztól, ám jelenleg még Gázába sem tudnak belépni.

A Reuters szerint a bizottság tagjai Kairóban várakoznak, miközben a finanszírozás hiánya és a biztonsági helyzet egyaránt akadályozza a munkájukat. Nyikolaj Mladenov, a Békebizottság küldötte azt közölte a palesztin szereplőkkel, hogy jelenleg nincs elérhető forrás a működéshez.

A politikai egyeztetések sem haladnak
A politikai egyeztetések sem haladnak: bár a Hamász jelezte, hogy hajlandó lenne átadni a hatalmat egy új testületnek, a lefegyverzés kérdésében továbbra sincs megállapodás. Izrael azt követeli, hogy a szervezet még a csapatkivonás előtt tegye le a fegyvert, míg a Hamász garanciákat vár a kivonulásra és a tartós tűzszünetre.

A patthelyzet feloldása érdekében Egyiptom újabb tárgyalási fordulót hívott össze, de áttörés egyelőre nem látszik.

Továbbra is törékeny a helyzet a térségben

A tavaly októberi tűzszünet ellenére a harcok nem szűntek meg teljesen. Gázában az egészségügyi hatóságok szerint legalább 700 palesztin halt meg azóta izraeli csapásokban, míg Izrael több katonai veszteségről számolt be.

Diplomáciai források szerint fennáll a veszélye annak, hogy Izrael újraindítja a teljes körű hadműveleteket, ha a Hamász nem tesz engedményeket.

A nemzetközi szervezetek becslése szerint valójában mintegy 70 milliárd dollárra lenne szükség a Gázai övezet újjáépítéséhez. A több mint két évig tartó harcok során az épületek nagy része megsemmisült, a halálos áldozatok száma pedig meghaladja a 72 ezret.

Pakisztánban tárgyal Amerika és Irán a tűzszünetről

Elindult Pakisztánba az Egyesült Államok delegációja, amely az Iránnal folytatott béketárgyalások új fordulóján vesz részt. A küldöttséget JD Vance alelnök vezeti. Közben a közel-keleti helyzet nem csillapodik úgy, mint szeretnék.

Keleti szomszédunkkal is forró drótón van az Egyesült Államok

A NATO keleti szárnyának biztonságát érintő fejleményekről és a gazdasági együttműködés prioritásairól egyeztetett telefonon Marco Rubio amerikai és Oana Toiu román külügyminiszter – közölte pénteken az Agerpres hírügynökség.

Rövidesen helyreállhat a Barátság vezeték, de kulcskérdés az európai pénz

Ukrajna már tavasszal befejezheti a Barátság kőolajvezeték javítását – mondta Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint azonban az újraindítás feltétele az európai finanszírozás, miközben a háború és az esetleges újabb orosz támadások továbbra is komoly kockázatot jelentenek az energiaszállításra.

Van, amiben Putyin és Zelenszkij is egyetért

Másfél nap tűzszünet jöhet Ukrajnában: az ortodox húsvét miatt Vlagyimir Putyin ezt ajánlotta, Volodimir Zelenszkij pedig egyetértett ezzel. A Kreml azért jelezte, az orosz hadsereg készen áll arra, hogy elejét vegye bármilyen provokációnak és agresszív lépésnek.

A Fidesz-szavazók többsége is támogatja a magyar EU-tagságot

Új felmérés jelent meg.

Fogy a türelem? Sürgősen választ várnak Brüsszelben a magyar kormánytól

Az állítólagos, oroszoknak történt szivárogtatás miatt.

Figyelmeztetést küldött az Iráni Forradalmi Gárda a Hormuzi-szorosról

El van aknásítva a szoros egy része.

Civil áldozata is van az újabb orosz légicsapásoknak Ukrajnában

Dolgozott a légvédelem, de nem tökéletesen.

Trump készen áll újrakezdeni a „lövöldözést” – durvábban, mint valaha

Maradnak és pihennek a katonák Irán közelében. Aztán jöhet újra a haddelhadd?

Nem örül Zelenszkij J. D. Vance budapesti látogatásának

A magyar választásokról is beszélt az ukrán elnök.

