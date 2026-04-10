Milliárdok hiányoznak: komoly veszélybe került Trump gázai újjáépítési terve

Tíz nappal az Irán elleni amerikai-izraeli támadások előtt egy washingtoni konferencián több Öböl-menti arab ország vállalt jelentős pénzügyi hozzájárulást Gáza újjáépítéséhez. A cél az volt, hogy a Hamász lefegyverzése és az izraeli csapatok kivonulása után egy új, amerikai támogatású adminisztráció vegye át az irányítást, és megkezdődhessen a helyreállítás – írja a Portfolio.

A gyakorlatban azonban az ígéretet tett tíz országból eddig mindössze három – az Egyesült Arab Emírségek, Marokkó és az Egyesült Államok – utalt pénzt, így az összeg még az egymilliárd dollárt sem éri el. A források szerint az iráni háború tovább rontotta a helyzetet a finanszírozás terén.

Megakadt az új gázai vezetés felállítása

A pénzhiány közvetlenül érinti a Gázai övezet Nemzeti Igazgatási Bizottságának működését is. Az amerikai támogatással létrehozott, palesztin technokratákból álló testület feladata lenne a hatalom átvétele a Hamásztól, ám jelenleg még Gázába sem tudnak belépni.

A Reuters szerint a bizottság tagjai Kairóban várakoznak, miközben a finanszírozás hiánya és a biztonsági helyzet egyaránt akadályozza a munkájukat. Nyikolaj Mladenov, a Békebizottság küldötte azt közölte a palesztin szereplőkkel, hogy jelenleg nincs elérhető forrás a működéshez.

A politikai egyeztetések sem haladnak

A politikai egyeztetések sem haladnak: bár a Hamász jelezte, hogy hajlandó lenne átadni a hatalmat egy új testületnek, a lefegyverzés kérdésében továbbra sincs megállapodás. Izrael azt követeli, hogy a szervezet még a csapatkivonás előtt tegye le a fegyvert, míg a Hamász garanciákat vár a kivonulásra és a tartós tűzszünetre.

A patthelyzet feloldása érdekében Egyiptom újabb tárgyalási fordulót hívott össze, de áttörés egyelőre nem látszik.

Továbbra is törékeny a helyzet a térségben

A tavaly októberi tűzszünet ellenére a harcok nem szűntek meg teljesen. Gázában az egészségügyi hatóságok szerint legalább 700 palesztin halt meg azóta izraeli csapásokban, míg Izrael több katonai veszteségről számolt be.

Diplomáciai források szerint fennáll a veszélye annak, hogy Izrael újraindítja a teljes körű hadműveleteket, ha a Hamász nem tesz engedményeket.

A nemzetközi szervezetek becslése szerint valójában mintegy 70 milliárd dollárra lenne szükség a Gázai övezet újjáépítéséhez. A több mint két évig tartó harcok során az épületek nagy része megsemmisült, a halálos áldozatok száma pedig meghaladja a 72 ezret.