Milliárdok sorsa dől el: nagy átalakulás jön az EU-s pénzeknél

A háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy a Covid-járvány utáni helyreállítási alap (NGEU) hitelét 2028-tól évente 14 milliárd eurót törleszteni kell. Emellett Ukrajna további támogatása, a versenyképesség javítása és az európai védelem erősítése is kiemelt cél lesz. A Draghi-jelentés szerint az unió versenyképességének fokozásához 750–800 milliárd eurós beruházásra lenne szükség, míg a védelmi kiadások fedezésére Kaja Kallas és Sauli Niinistö szerint 500 milliárd, illetve a költségvetés 20 százalékának megfelelő pluszforrásra lenne szükség.

