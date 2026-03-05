Milliók óvóhelyen , újabb iráni rakétaeső hullott Izraelre

Csütörtök hajnalban újabb iráni rakétatámadás-hullám érte el Izraelt. Károkról, veszteségekről egyelőre nem érkezett jelentés, milliók vonultak óvóhelyekre a hatóságok felszólítására.
Az amerikai republikánus szenátorok leszavazták azt a javaslatot, amely az Irán elleni katonai akció leállítására kötelezte volna az amerikai kormányt, és a folytatást kongresszusi jóváhagyáshoz kötötte volna. A szenátusban 53 szavazattal 47 ellenében bukott el a javaslat, így Donald Trump továbbra is nagyjából korlátlan jogosítványokat élvez a háború irányítására.
Izrael csütörtök hajnalban Bejrútot bombázta, a célpontok a Hezbollah a város déli részén található létesítményei voltak.
Benjamin Netanjahu és Donald Trump is arról beszélt, hogy nagy eredményeket értek el az eddigi csapásokkal. Az izraeli miniszterelnök „történelmi nyereségekről” beszélt, az amerikai elnök pedig egy 10-es skálán 15-ösre értékelte a háborús teljesítményt.
Irán tagadja, hogy rakétát lőtt volna ki Törökország irányába.