1p

Milliók óvóhelyen , újabb iráni rakétaeső hullott Izraelre

mfor.hu

Újabb háborús éjszakán vagyunk túl, itt vannak az elmúlt órák legfontosabb fejleményei.

Csütörtök hajnalban újabb iráni rakétatámadás-hullám érte el Izraelt. Károkról, veszteségekről egyelőre nem érkezett jelentés, milliók vonultak óvóhelyekre a hatóságok felszólítására.

Az amerikai republikánus szenátorok leszavazták azt a javaslatot, amely az Irán elleni katonai akció leállítására kötelezte volna az amerikai kormányt, és a folytatást kongresszusi jóváhagyáshoz kötötte volna. A szenátusban 53 szavazattal 47 ellenében bukott el a javaslat, így Donald Trump továbbra is nagyjából korlátlan jogosítványokat élvez a háború irányítására.

Izrael csütörtök hajnalban Bejrútot bombázta, a célpontok a Hezbollah a város déli részén található létesítményei voltak.

Benjamin Netanjahu és Donald Trump is arról beszélt, hogy nagy eredményeket értek el az eddigi csapásokkal. Az izraeli miniszterelnök „történelmi nyereségekről” beszélt, az amerikai elnök pedig egy 10-es skálán 15-ösre értékelte a háborús teljesítményt.

Irán tagadja, hogy rakétát lőtt volna ki Törökország irányába.

(The Guardian, Reuters)

A spanyol miniszterelnök határozottan kiállt Donald Trumppal szemben

A spanyol miniszterelnök határozottan kiállt Donald Trumppal szemben

Az amerikai elnök kereskedelmi embargós fenyegetését határozottan visszautasította Pedro Sánchez, és ismételten aláhúzta háborúellenességét és kritizálta a „nemzetközi jog összeomlását”.

Szijjártó Péter Moszkvában kér biztosítékot

Szijjártó Péter Moszkvában kér biztosítékot

A magyar külgazdasági és külügyminiszter élő Facebook adásban jelentkezett be az orosz fővárosból.

Trump, Netanjahu

Félelmetes precedenst teremthet Trump és Netanjahu iráni háborúja

Az önkényes katonai beavatkozás nagyon rossz példát szolgáltat a nemzetközi jogrendre nézve.

Az amerikai-kurd együttműködésnek már vannak hagyományai Irakban

Kész az amerikai mesterterv szárazföldi csapatok Iránba küldésére

Nem amerikai katonákról van szó, Irán egyik népes nemzetiségét szeretnék fegyveres felkelésre késztetni a titkosszolgálat vezetésével.

Ennyi áldozatról tudunk a terjedő amerikai-iráni háborúban

Ennyi áldozatról tudunk a terjedő amerikai-iráni háborúban

Az Egyesült Államok és Izrael szombat reggel intézett támadást a közel-keleti ország ellen. A fegyveres konfliktus tovább terjedt a régióban, mikor a háború negyedik napjába léptünk,

Szijjártó Péter segítséget ígért az Emírségekben rekedt több ezer magyarnak

Szijjártó Péter segítséget ígért az Emírségekben rekedt több ezer magyarnak

A külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy a helyzet továbbra is durva, Irán folyamatosan csapásokat mér az arab országokra, folyamatosan támadja őket drónokkal, ballisztikus rakétákkal és cirkálórakétákkal, ezért a légterek többsége továbbra is zárva tart.

Donald Trump az amerikai–spanyol kereskedelem leállításával fenyeget

Donald Trump az amerikai–spanyol kereskedelem leállításával fenyeget

Donald Trump amerikai elnök kedden azzal fenyegette meg Spanyolországot, hogy teljes amerikai kereskedelmi embargót vezet be ellene, miután az európai uniós és NATO-szövetséges ország nem engedélyezte, hogy az amerikai hadsereg bázisait Irán elleni csapásokhoz kapcsolódó műveletekre használja.

Lángokban áll az orosz LNG tartályhajó a Földközi-tengeren.

Lángokban áll az orosz LNG-tartályhajó a Földközi-tengeren

Málta fegyveres erői pedig közölték, hogy a hajó legénységét egy mentőcsónakban biztonságban megtalálták Líbia tengeri régiójában.

Már az EU is azt kéri az ukránoktól, hogy engedjék megvizsgálni a Barátság vezetéket

Már az EU is azt kéri az ukránoktól, hogy engedjék megvizsgálni a Barátság vezetéket

Egyre nagyobb a nyomás.

Kiadták a riasztást: a szaúdi olajipar egyik központi városát támadhatja Irán

Az amerikai nagykövetség figyelmeztetett.

