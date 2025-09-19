Minden eddiginél nagyobb támadást tervez Izrael

Az izraeli hadsereg (IDF) pénteken arra figyelmeztetett, hogy “példátlan erejű„ hadműveleteket fog végrehajtani Gázavárosban a “Hamász és más terrorszervezetek ellen”, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár. Az IDF azt is közölte, hogy augusztus óta 480 ezer palesztin menekült el Gázavárosból.

Az ENSZ egyik tisztségviselője a BBC-nek arról beszélt, hogy a városban kataklizmát idéző állapotok uralkodnak. Olga Cherevko, az ENSZ humanitárius irodájának szóvivője, aki a hét elején járt a helyszínen, látta, hogy az emberek folyamatosan áramlanak dél felé. Sokan gyalog teszik meg az utat, ugyanakkor több százezren a városban maradtak.

Gázában csütörtökön és pénteken is folytatódtak az izraeli légicsapások és egyéb hadműveletek, amelyek számos halálos áldozatot követeltek.

A teljes cikket a Privátbankáron olvashatják.