Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika Izraeli-palesztin konfliktus

Minden eddiginél nagyobb támadást tervez Izrael

mfor.hu

Már mintegy félmillióan menekültek el a folyamatos bombázások elől Gázavárosból, sokan ugyanakkor nem tudják elhagyni a várost. 

Az izraeli hadsereg (IDF) pénteken arra figyelmeztetett, hogy “példátlan erejű„ hadműveleteket fog végrehajtani Gázavárosban a “Hamász és más terrorszervezetek ellen”, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár. Az IDF azt is közölte, hogy augusztus óta 480 ezer palesztin menekült el Gázavárosból.

Az ENSZ egyik tisztségviselője a BBC-nek arról beszélt, hogy a városban kataklizmát idéző állapotok uralkodnak. Olga Cherevko, az ENSZ humanitárius irodájának szóvivője, aki a hét elején járt a helyszínen, látta, hogy az emberek folyamatosan áramlanak dél felé. Sokan gyalog teszik meg az utat, ugyanakkor több százezren a városban maradtak.     

Gázában csütörtökön és pénteken is folytatódtak az izraeli légicsapások és egyéb hadműveletek, amelyek számos halálos áldozatot követeltek.

A teljes cikket a Privátbankáron olvashatják.   

 

Rossz hírt kapott Orbán Viktor a Balkánról

Lemondott Milorad Dodik. 

Fontos bejelentést tett Ursula von der Leyen az orosz gázról

Mivel Oroszország háborús gazdaságát a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartják fenn, ezen források csökkentése érdekében az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az Európai Unió tiltsa be az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját az európai piacokra – jelentette be az Európai Bizottság elnöke pénteken.

Tuzson Bence

Új szövetségest szeretne az Orbán-kormány minisztere az EU-ban

Az Európai Uniónak nagyobb szüksége van Szerbiára, mint amilyen szüksége Szerbiának van az Európai Unióra, hiszen az EU megújulás előtt áll – hangsúlyozta Tuzson Bence igazságügyi miniszter pénteken Belgrádban, miután találkozott szerb hivatali kollégájával, Nenad Vujiccsal.

Orbán Viktor, António Costa

Üzenetet kapott Brüsszelből Orbán Viktor: „Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának is folytatódnia kell”

Oroszország légtérsértése Lengyelországban és Romániában arra figyelmeztet, hogy fel kell gyorsítani és el kell mélyíteni a közös európai védelmi felkészültség és az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozását célzó erőfeszítéseket – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke az október elsejei informális uniós csúcstalálkozóra szóló meghívólevelében, amelyet az EU-tagállamok vezetőinek küldött el pénteken.

Peter Kraus, Bécs városi tanácsosa.

Hiába a terrorfenyegetettség, a bécsiek biztonságban érzik magukat

Sokat számít a stabil bevétel a biztonságérzet szempontjából – mondta a Privátbankárnak Bécs városi tanácsosa, Peter Kraus. A bécsiek 20 kilométeres strandon pihenhetnek a Duna partján, és az óriási P+R-parkolók, valamint a megbízható HÉV-hálózat miatt kevesen mennek autóval a városba.

Gáza: alagútról alagútra halad az izraeli hadsereg

Rafah térségében még vannak alagutak.

Hatalmas tüntetések voltak megint Franciaországban

Ma döntenek a megmozdulások folytatásáról.

Az Európa Tanács országai 2024

Kemény jelentést készített Magyarországról az Európa Tanács bizottsága

Megjelent a kontinens legnagyobb emberi jogi szervezetének régóta készülő állásfoglalás-tervezete Magyarországról.

Új határellenőrzési rendszer lesz hazánk schengeni határain

Az Európai Unió 2025. október 12-től új határellenőrzési rendszert vezet be több lépcsőben.

Törölheti az Izraelnek járó vámkedvezményeket az EU Netanjahu politikája miatt

Az Európai Bizottság azt tervezi, hogy ismét vámokat vezet be az izraeli árukra a zsidó állam gázai és ciszjordániai politikája miatt.

