Minden ukrán katonáért nyolc katonával fizet az orosz hadsereg

Az oroszok katonai veszteségei az elmúlt hónapokban jelentősen megnőttek, elsősorban az ukrán harci drónok fokozott bevetése miatt – számolt be róla szerdán kiadott jelentésében a washingtoni székhelyű Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS).

Oroszországnak a 2022 februárban Ukrajna ellen indított háborújában mindeddig a becslések szerint 1,4 millió főnyi katonai vesztesége volt, beleértve az elesett, megsebesült vagy eltűnt katonákat is. Az ukrán oldalon pedig mintegy 600 ezer főre tehető a katonai veszteség – közölték a jelentésben.

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A CSIS becslése szerint a háborúban mintegy 400-450 ezer orosz katona esett el, az elhunyt ukrán katonák száma pedig 125-150 ezer lehet.

Januárban az agytröszt még 325 ezerre becsülte az orosz elesett katonák létszámát.

A jelentésben kiemelték, hogy az orosz-ukrán veszteségek aránya, amely a háború alatt általában 2:1 és 3:1 között mozgott, 2026 első felében becslések szerint 8:1-re emelkedett, mivel az ukrán drónhadviselés hatékonyabbá vált. Oroszország jelenleg havonta több katonát veszít el, mint ahányan bevonulnak a hadseregébe.

A jelentésben közölt adatok a CSIS szerint több ország katonai, hírszerzési és kormányzati forrásaiból származó információkon alapulnak. A háborúban elszenvedett veszteségek adatait azonban nem lehet függetlenül ellenőrizni. Az Oroszországból és Ukrajnából származó adatokkal kapcsolatban széles körben vélik úgy, hogy a saját veszteségeiket alábecsülik, ellenfelük veszteségeit pedig eltúlozzák.

A jelentés azt is megállapította, hogy Oroszország katonai offenzívája lelassult. Az orosz erők 2026 első felében nem tudták növelni az ellenőrzésük alatt álló területet, és voltak olyan régiók, amelyeket az ukrán erőknek sikerült visszafoglalnia. A több mint 1000 kilométeren húzódó frontvonalon az orosz előrenyomulás szintén lelassult – írták az elemzésben.

(MTI)