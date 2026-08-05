Mindent bevetett az orosz hadsereg Kijev ellen

Legkevesebb tizenöten meghaltak az ukrán fővárost és környékét ért tömeges orosz légitámadásban, a sebesültek száma meghaladja az ötvenet, és lakóházak, civil infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg. Az orosz hadsereg 28 rakétát és 115 drónt vetett be, a ballisztikus rakéták közül egyetlen egyet sem sikerült megsemmisíteni elfogórakéták hiányában – jelentették az ukrán hatóságok.

A Kijev megye ellen szerdára virradóra végrehajtott orosz légicsapásokban tizennégy ember vesztette életét, további 22 megsebesült – jelentette az állami katasztrófavédelmi szolgálat a Telegramon. A Brovari járás négy településén is nagy kiterjedésű tüzek keletkeztek a raktárépületeket ért támadásokban, emellett a Fasztyivszkij és Bucsai járásokban is logisztikai központok rongálódtak meg.

A főváros, Kijev ellen végrehajtott orosz légitámadásban egy ember vesztette életét, huszonhatan megsérültek, közülük 16-ot az ukrán főváros kórházaiban ápolnak – tette közzé Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon. Az Obolonszkij, Szvjatosinszkij, Holoszjivszkij és Desznyanszkij városkerületekben több helyen is tüzek keletkeztek, de a tűzoltócsapatok mindenütt megfékezték a lángokat – számolt be a katasztrófavédelem sajtószolgálata a Facebookon.

(MTI)