Trump és Putyin dühös, Zelenszkij tagad – borul a béketerv?

Megdöbbent és felháborodott Donald Trump amerikai államfő azon, hogy Kijev megkísérelte Vlagyimir Putyin orosz elnök állami rezidenciáját drónokkal támadni a novgorodi régióban – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója újságíróknak hétfőn Moszkvában.

„Putyin felhívta kollégája figyelmét arra, (...) hogy gyakorlatilag közvetlenül azután, hogy az amerikai fél szerint sikeres tárgyalási forduló zajlott Mar-a-Lagóban, a kijevi rezsim terrortámadást indított, amelyben tömegesen vetett be nagy hatótávolságú drónokat. (...) A magunk részéről egyértelműen kijelentettük, hogy az ilyen felelőtlen terrorcselekmények természetesen nem maradnak komoly válasz nélkül” – mondta Usakov a két elnök újabb, a vasárnapi óta a második telefonbeszélgetéséről beszámolva.

A tisztségviselő szerint a támadás hétfőre virradó éjjel történt, 91 csapásmérő drón bevetésével, amelyeket, mint mondta, az orosz légvédelem megsemmisített.

Usakov beszámolója szerint az amerikai elnök az ukrán „terrortámadás” kísérletéről szólva kijelentette, hogy még csak elképzelni sem tudott ilyen őrült cselekményeket.

„Ez kétségtelenül hatással lesz az amerikai megközelítésre a Zelenszkijjel való együttműködés terén, akinek a jelenlegi adminisztráció, ahogy Trump maga is elmondta, hál ’Istennek, nem adott Tomahawk rakétákat”

- fogalmazott Usakov.

A moszkvai beszámoló értelmében Trump tájékoztatta Putyint a Zelenszkijjel folytatott tárgylásairól.

„Zelenszkijnek azt javasolták, hogy ne is próbáljon meg pihenőt szerezni fegyveres erőinek, hanem inkább egy olyan átfogó megállapodás elérésére törekedjen, amely a fegyveres konfliktus valós befejezéséhez vezet” – mondta Usakov.

Kapcsolódó cikk Pont a legfontosabb ügyekben nem volt előrelépés Trump és Zelenszkij találkozóján Donbász kérdése megoldatlan maradt.

Putyin közölte Trumppal, hogy Moszkva Kijev javaslatait a helyzet rendezésével kapcsolatban olyan értelmezési kísérletnek tekinti, amelynek segítségével elkerülhetné a kötelezettségvállalásokat. Közölte, hogy Oroszország álláspontja felülvizsgálatra kerül számos, a korábban az Egyesült Államokkal kötött megállapodást és Ukrajnával kapcsolatos megoldást illetően.

„Ezt nagyon egyértelmű bejelentettük. Az amerikaiaknak ezt megértéssel kell fogadniuk. A Kijev által gyakorolt állami terrorizmus alapján az orosz fél nem cselekedhet másképp”

- hangoztatta Usakov.

A tanácsadó beszámolója szerint Putyin hangsúlyozta, hogy Moszkva szorosan és eredményesen kíván együttműködni Washingtonnal a béke elérése érdekében.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn azt „hangoztatta”, hogy Oroszország a kijevi rezsim terrortámadása után sem szándékozik kilépni az Egyesült Államokkal elkezdett tárgyalási folyamatból. Lavrov azt is mondta, hogy a Putyin rezidenciája elleni dróntámadást elhárították.

Ukrajna tagad

Volodimir Zelenszkij hétfőn visszautasította Moszkva azon vádját, hogy ukrán erők megpróbáltak csapást mérni Vlagyimir Putyin orosz elnök Novgorod megyében található rezidenciájára. Az ukrán elnök azt hangoztatta, hogy

„hazugságok újabb fordulójáról” van szó.

A WhatsApp üzenetküldő szolgáltatáson keresztül újságíróknak azt mondta, hogy ilyen nyilatkozatokkal Oroszország igyekszik aláásni az ukrán-amerikai béketárgyalásokon elért eredményeket és ürügyet találni ukrán kormányzati épületek elleni csapásokhoz Kijevben.

Sürgette egyben Donald Trump amerikai elnököt, hogy megfelelő mértékben reagáljon az orosz fenyegetésekre.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pedig arra szólította fel a világ vezető politikusait, hogy ítéljék el az orosz „manipulációkat”, mondván, hogy Moszkva „hamis ürügyet” keres a további csapásokhoz szomszédja ellen.

„Bevett orosz taktika: vádold azzal a másik felet, amit te teszel, vagy tervezel”

- írta az X-en Szibiha.

Trumpot feldühítette a hír

Donald Trump hétfőn rezidenciájának bejáratánál a hozzá érkező Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök társaságában újságírók kérdéseire válaszolva számolt be arról, hogy az Egyesült Államok keleti partjának ideje szerint a reggeli órákban zajlott le a telefonbeszélgetés Vlagyimir Putyinnal, amelyet „nagyon produktívként” jellemzett.

Az elnök megismételte, hogy néhány „nagyon bonyolult kérdés” akadályozza a megállapodást, és amennyiben azokat sikerül elhárítani, létrejöhet a béke Ukrajna és Oroszország között.

Donald Trump arról is beszámolt, hogy az orosz elnöktől szerzett tudomást arról, hogy Ukrajna állítólag katonai támadást kísérelt végrehajtani Vlagyimir Putyin Novgorodban fekvő rezidenciája ellen.

Donald Trump megjegyezte, hogy

„feldühítette a hír”, és hozzátette, hogy „egy dolog offenzívnak lenni”, de „másik dolog az otthonát támadni”, a mostani idő pedig nem alkalmas egy ilyen jellegű lépésre.

Az elnök ugyanakkor elismerte, hogy fennáll a lehetősége annak, hogy nem felel meg a valóságnak az ukrán támadásról szóló orosz állítás.

Az amerikai elnök vasárnap már mintegy két órás telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz államfővel, közvetlenül mielőtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadta floridai rezidenciáján.

Az izraeli kormányfővel tartott hétfői megbeszélés előtt Donald Trump elmondta, hogy öt témakört szeretne érinteni tárgyalásán Benjámin Netanjahuval, ezek egyikeként a gázai békefolyamat folytatását említette, valamint elmondta, hogy Irán is szerepel a napirenden.

Kapcsolódó cikk Rossz híreket kapott Zelenszkij a floridai csúcs előtt Orosz sikerek a fronton.

Megállapította, hogy amennyiben Irán valóban a nyáron megsemmisített katonai kapacitásainak újjáépítésén dolgozik, akkor azt ismét megsemmisítik.

Az októberben aláírt, Izrael és Hamász között kötött megállapodás értelmében a gázai béketerv második szakasza a palesztin terrorszervezet lefegyverzését és az izraeli hadsereg visszavonulását is tartalmazza.

(via MTI)