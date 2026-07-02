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Külpolitika Európai Unió Orosz-ukrán konfliktus Szankció

Minél több civilt öl meg Oroszország, annál több szankciót kap a nyakába – üzeni az uniós főképviselő

mfor.hu

A csütörtök hajnali orosz támadásra válaszolt.

Az Ukrajna elleni orosz csapásokra válaszul az orosz katonai-ipari komplexumot támogató szervezetekkel szemben további szankciók bevezetését javasolta Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Kijev éjszakai súlyos orosz bombázása nyomán.

Kaja Kallas közösségi oldalán, az X-en közzétett bejegyzésében csütörtökön azt írta: a Kijev elleni támadások megállítására önmagukban nem lehetnek elegek az elítélő szavak. Ezt csak Ukrajna folyamatos katonai támogatása és a Moszkvára nehezedő fokozott nyomás teheti meg.

„Minél több civilt támad Moszkva, annál több szankciót kell bevezetni”

- fogalmazott Kallas, majd úgy folytatta: „addig emeljük a költségeket, amíg Oroszország meg nem érti, hogy nem győzhet”.

Közölte: az EU ezen a héten megkezdte a Kijev védelmének megerősítésére szánt a 6 milliárd eurós kifizetést az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós ukrán támogatási hitel keretében.

Végezetül azt írta: „mélységesen hálás” a helyszínen szolgálatot teljesítő uniós tisztségviselőknek, akik – mint hangsúlyozta – bátran és elkötelezetten folytatják munkájukat a legnehezebb körülmények között is.

Vitalij Klicsko főpolgármester közlése szerint legkevesebb 13 halottja és 86 sebesültje van a Kijev elleni éjszakai orosz légitámadásnak, és jelentősek az anyagi károk is.

(MTI)

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