Mint aki berezelt: villámgyors EU-s válasz a fenyegetőző Trumpnak

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn kijelentette: a közösség megvitatja, hogy a tagállamok miként járulhatnának hozzá a világ olajellátása szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros megnyitásához.

„Saját érdekünk a Hormuzi-szoros szabad átjárhatóságának fenntartása, ezért egyeztetünk arról, mit tehetünk ennek érdekében európai részről” – nyilatkozta Kallas újságíróknak az uniós külügyminiszterek brüsszeli találkozója előtt.

Kapcsolódó cikk A fordulat, ami busásan hizlalja az orosz kasszát Akár egy háborús zsákmány.

Ezzel párhuzamosan Donald Trump amerikai elnök korábban kilátásba helyezte, hogy a NATO „nagyon sötét jövő” elé nézhet, ha a tagállamok nem hajlandók támogatni Washingtont a tengerszoros újranyitásában. A szövetségesek között azonban nincs egység: Németország már kifejezte aggályait a hadihajók térségbe küldésével kapcsolatban, Franciaország pedig egyértelműen kijelentette, hogy nem kíván hadihajókat vezényelni a közel-keleti vízi útra. (BBN)