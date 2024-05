Mire készül a kormány? Újabb Gripeneket vehet Magyarország

Magyarország Gripen E vadászbombázók beszerzéséről tárgyal a Svédországgal – írja a Telex a védelempolitikával foglalkozó Janes szaklap értesüléseire hivatkozva.

A cikk szerint Åsa Thegström, a Saab légiközlekedési alelnöke és helyettes vezetője azt mondta, hogy a magyar légierő 14 lízingelt Gripen C/D repülőgépet használ, ezek 2006 óta vannak szolgálatban, és ezek mellé februárban még négy Gripen C-t rendeltek meg.

Elárulta, most arról folynak a tárgyalások, hogy további négy Gripen E-t is megvehet a Magyar Honvédség, arról egyelőre azonban még nincsen szó, hogy milyen határidővel és feltételekkel venné meg a magyar fél a gépeket.