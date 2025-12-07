2p

Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Most egy közép-ukrajnai várost vett célba Oroszország, nincs fűtés, víz és áram

mfor.hu

Vasárnapra virradóra is folytatódtak az orosz légicsapások Ukrajna ellen.

Vasárnap reggel egy fontos iparváros, a közép-ukrajnai Kremencsuk polgármestere arról számolt be, hogy a település infrastruktúráját ismételten „masszív és kombinált” orosz támadás érte. Vitalij Maleck szerint a víz- és az áramellátás, valamint a fűtésszolgáltatás is szünetel a város egy részén, adta hírül a BBC. Halálos áldozatról nem érkezett jelentés. A város félúton található a kelet-ukrajnai front és a főváros, Kijev között.

Oroszország azt közölte, hogy 77 ukrán drónt lőtt le különböző helyszíneken.

Órákkal az újabb orosz támadás előtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy „nagyon konstruktív” telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoffal, valamint Jared Kushnerrel, aki üzletember, diplomata és egyben az elnök veje. Zelenszkij szerint többek között azt vitatták meg, hogyan biztosíthatják azt, hogy Oroszország tartsa magát a jövőben egy esetleges, a háborút lezáró megállapodáshoz.

A telefonbeszélgetés előtt Miamiban három napon át egyeztetett egymással az ukrajnai és az amerikai tárgyalódelegáció az ukrajnai béketervről és a harcok lezárásához vezető lépésekről.

Amerikai részről Steve Witkoff és Jared Kushner, míg az ukrán oldalon Rusztem Umerov, a nemzetbiztonsági és védelmi tanács vezetője, valamint Andrij Hnatov, az ukrán haderő vezérkari főnöke vett részt az egyeztetéseken.

Amerikai értékelés szerint „konstruktív tárgyalások zajlanak a béke felé vezető út további lépéseiről”, és Rusztem Umerov megerősítette, hogy Ukrajna számára prioritás egy olyan megállapodás biztosítása, amely megóvja függetlenségét és szuverenitását, biztosítja polgárainak biztonságát, és stabil alapot nyújt az ország jóléten alapuló demokratikus jövőjének kialakítására.

„Az amerikaiak és az ukránok egyetértettek a biztonság kereteiről, és megvitatták a tartós béke fenntartása érdekében szükséges elrettentő kapacitások kérdését” – olvasható az amerikai külügyminisztérium MTI által idézett közleményében.

A hét első felében Steve Witkoff és Jared Kushner Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt.

Meghökkentő kijelentést tett Kijev az orosz veszteségekről

Az ukrán támadások sokkal nagyobb veszteségeket okoznak Oroszországnak, mint valamennyi nyugati ország szankciói együttvéve – jelentette ki Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője szombaton egy kijevi fórumon.

A Kreml szerint gigantikus öngólt rúgott az EU a szankciókkal

Az európai országok gazdasága 2022-től és 2025-tel bezárólag 1600 milliárd eurót veszített az Oroszország ellen bevezetett szankciók miatt – közölte az orosz külügyminisztérium szombaton.

Kiverték a biztosítékot az oroszok – felszálltak a NATO vadászgépei

Órákon át tartott a készültség.

Kellemetlen hírt közöltek Csernobilból

Javításokra lesz szükség.

Nagyon szoros határidőt szabna az Egyesült Államok Európának a NATO átvételére

Az Egyesült Államok azt szeretné, ha Európa 2027-re átvenné a NATO hagyományos védelmi képességeinek többségét – a hírszerzéstől a rakétákig –, közölték a Pentagon tisztviselői ezen a héten Washingtonban diplomatákkal. A szoros határidőt több európai tisztviselő is irreálisnak tartja.

Narendra Modi megerősíti barátságát Vlagyimir Putyinnal

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken korlátlan üzemanyag-ellátást ajánlott Indiának, amely óvatosan reagált az ajánlatra, noha Putyin és Narendra Modi indiai miniszterelnök megállapodtak a kereskedelmi és védelmi kapcsolatok bővítéséről a több évtizedes együttműködésre építve.

Szijjártó Péter a kényszersorozás következményének tartja az ukrajnai magyar férfi halálát

Hiába tagadják, Ukrajnában kényszersorozás zajlik, és ennek magyar áldozata is van – jelentette ki a külügyi tárca vezetője.

Nem verték agyon Sebestyén Józsefet

Azt állapították meg, hogy betegségben halt meg.

Zelenszkij veszélyben? Az amerikai árulásról szól egy kiszivárgott dokumentum

A kemény bírálat a francia elnökhöz köthető. 

Itt az újabb fordulat a korrupcióval vádolt korábbi EU-s külügyi főképviselő ügyében

Visszaadja a diplomataképző igazgatói székét.

