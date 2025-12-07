Most egy közép-ukrajnai várost vett célba Oroszország, nincs fűtés, víz és áram

Vasárnap reggel egy fontos iparváros, a közép-ukrajnai Kremencsuk polgármestere arról számolt be, hogy a település infrastruktúráját ismételten „masszív és kombinált” orosz támadás érte. Vitalij Maleck szerint a víz- és az áramellátás, valamint a fűtésszolgáltatás is szünetel a város egy részén, adta hírül a BBC. Halálos áldozatról nem érkezett jelentés. A város félúton található a kelet-ukrajnai front és a főváros, Kijev között.

Oroszország azt közölte, hogy 77 ukrán drónt lőtt le különböző helyszíneken.

Órákkal az újabb orosz támadás előtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy „nagyon konstruktív” telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoffal, valamint Jared Kushnerrel, aki üzletember, diplomata és egyben az elnök veje. Zelenszkij szerint többek között azt vitatták meg, hogyan biztosíthatják azt, hogy Oroszország tartsa magát a jövőben egy esetleges, a háborút lezáró megállapodáshoz.

A telefonbeszélgetés előtt Miamiban három napon át egyeztetett egymással az ukrajnai és az amerikai tárgyalódelegáció az ukrajnai béketervről és a harcok lezárásához vezető lépésekről.

Amerikai részről Steve Witkoff és Jared Kushner, míg az ukrán oldalon Rusztem Umerov, a nemzetbiztonsági és védelmi tanács vezetője, valamint Andrij Hnatov, az ukrán haderő vezérkari főnöke vett részt az egyeztetéseken.

Amerikai értékelés szerint „konstruktív tárgyalások zajlanak a béke felé vezető út további lépéseiről”, és Rusztem Umerov megerősítette, hogy Ukrajna számára prioritás egy olyan megállapodás biztosítása, amely megóvja függetlenségét és szuverenitását, biztosítja polgárainak biztonságát, és stabil alapot nyújt az ország jóléten alapuló demokratikus jövőjének kialakítására.

„Az amerikaiak és az ukránok egyetértettek a biztonság kereteiről, és megvitatták a tartós béke fenntartása érdekében szükséges elrettentő kapacitások kérdését” – olvasható az amerikai külügyminisztérium MTI által idézett közleményében.

A hét első felében Steve Witkoff és Jared Kushner Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt.