Most lökték Putyin kezeibe Bulgáriát? Választott az ország

Az oroszbarátnak tartott Rumen Radev a szavazatok 44 százalékát szerezhette meg a vasárnapi parlamenti választásokon Bulgáriában Progresszív Bulgária nevű pártjával az exit pollok szerint. A hosszú ideig kormányzó GERB mindössze 12,5 százalékon áll - írta hétfő reggel a 24.hu.

Amennyiben az eredményeket megerősítik, ez az egyik legerősebb egyéni párteredmény lenne Bulgáriában egy egész nemzedék óta, és akár parlamenti többséget is jelenthet.

Radev, aki januárban mondott le államfői tisztségéről az indulás miatt, a politikai instabilitás, a korrupció és az öt év alatt nyolc választás miatt kiábrándult választók támogatását lovagolta meg. Nőtt a részvétel is: az exit poll szerint 47 százalékos volt, szemben az előző választáson mért 39 százalékkal.