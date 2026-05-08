„Moszkva a legrosszabb forgatókönyvre készül” – szombaton elszabadulhat a pokol az orosz-ukrán háborúban?

Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője pénteki bejegyzésében arról ír, hogy „most hétvégén kiemelten érdemes lesz Moszkvára és Kijevre figyelni”. Szombaton tartják ugyanis Oroszország legnagyobb nemzeti ünnepét, a második világháborús győzelemre emlékező Győzelem-napot, Ukrajna azonban belerondíthat az ünneplésbe.

„Igazából Kijev már tavaly is rendelkezett azokkal a képességekkel, hogy megzavarják az orosz ünnepségeket, azonban 2025 különleges, 80. jubíleumi év volt, amelyen 29 ország vett részt, beleértve a kínai elnököt. Nem lett volna túl bölcs dolog megtámadni a Vörös-teret, miközben ott csücsül a tribunon Hszi Csin-ping vagy Lula da Silva (Brazília). Most azonban ilyen megfontolás és önkorlátozás nincs” – mutat rá a szakértő, hiszen idén nagyon más a helyzet.

„Tavaly 29 nemzetközi vezető volt május 9-én Moszkvában. Oké, az egy jubíleumi év volt, de még egy évvel korábban, 2024-ben is 9 államfő vett részt. Most vajon mennyien lesznek a parádén? Hárman: Belarusz (mint legszorosabb orosz szövetséges), Laosz és Malajzia… és Robert Fico Szlovákiából, igaz, ő hivatalosan csak május 9 alkalmából megy Moszkvába, tárgyal Putyinnal, de magán a parádén nem marad (aggódik a biztonsági körülmények miatt?)”

Mindkét fél nyitottnak mutatta magát arra, hogy az ünnep idejére tűzszünetet hirdessenek ki, ez azonban végül nem jött össze.

Kapcsolódó cikk Mi lesz ebből? Kemény üzengetés zajlik Moszkva és Kijev között A tűzszünetből nem lesz semmi, úgy tűnik.