„Moszkva a legrosszabb forgatókönyvre készül” – szombaton elszabadulhat a pokol az orosz-ukrán háborúban?

A szakértő szerint Kijevnek túl csábító lehet a célpont.

Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője pénteki bejegyzésében arról ír, hogy „most hétvégén kiemelten érdemes lesz Moszkvára és Kijevre figyelni”. Szombaton tartják ugyanis Oroszország legnagyobb nemzeti ünnepét, a második világháborús győzelemre emlékező Győzelem-napot, Ukrajna azonban belerondíthat az ünneplésbe.

Igazából Kijev már tavaly is rendelkezett azokkal a képességekkel, hogy megzavarják az orosz ünnepségeket, azonban 2025 különleges, 80. jubíleumi év volt, amelyen 29 ország vett részt, beleértve a kínai elnököt. Nem lett volna túl bölcs dolog megtámadni a Vörös-teret, miközben ott csücsül a tribunon Hszi Csin-ping vagy Lula da Silva (Brazília). Most azonban ilyen megfontolás és önkorlátozás nincs” – mutat rá a szakértő, hiszen idén nagyon más a helyzet.

„Tavaly 29 nemzetközi vezető volt május 9-én Moszkvában. Oké, az egy jubíleumi év volt, de még egy évvel korábban, 2024-ben is 9 államfő vett részt. Most vajon mennyien lesznek a parádén? Hárman: Belarusz (mint legszorosabb orosz szövetséges), Laosz és Malajzia… és Robert Fico Szlovákiából, igaz, ő hivatalosan csak május 9 alkalmából megy Moszkvába, tárgyal Putyinnal, de magán a parádén nem marad (aggódik a biztonsági körülmények miatt?)”

Mindkét fél nyitottnak mutatta magát arra, hogy az ünnep idejére tűzszünetet hirdessenek ki, ez azonban végül nem jött össze. 

"Moszkva május 8-tól hirdetett tűzszünetet, Kijev viszont azzal reagált, hogy vagy május 6-tól kezdődik a tűzszünet, vagy nem lesz semmi. Putyin azonban nem bírta ki, hogy ne úgy tűnjön, hogy a kontroll nem nála van, és 6-án és 7-én is odacsaptak Kramatorszkva és több ukrán városba.

Ezek után Kijev számára túl nagy lesz a kísértés, hogy megzavarják annak az orosz haderőnek a legfontosabb felvonulását és ünnepét, amely éppen ellenük harcol, az ő földjükön"

- írja Bendarzsevszkij, aki Zelenszkij elnök figyelmeztetését is idézi:

„Néhány Oroszországhoz közeli államtól érkezett hozzánk olyan megkeresés, hogy képviselőik Moszkvába készülnek. Furcsa szándék… ezekben a napokban. Nem javasoljuk.”

Oroszország viszont egy esetleges ukrán akció esetére minden addiginál keményebb válaszcsapással fenyegette meg Kijev belvárosát.

„Ettől függetlenül Moszkva a legrosszabb forgatókönyre készül”

- fogalmaz a szakértő.

Az orosz fővárosban ezúttal sem nehézfegyverzet, sem fiatal kadétok nem fognak felvonulni, számos vidéki helyszínen pedig egyáltalán nem is tartanak felvonulást.

 

Mi lesz ebből? Kemény üzengetés zajlik Moszkva és Kijev között

A tűzszünet előbb ért véget, mint elkezdődött volna.

A brit kormányfő is belebukhat abba, amit pénteken a választók felszolgálnak neki

Még a várakozásoknál is rosszabb lehet az eredmény.

Újra dörögnek a fegyverek a Hormuzi-szorosnál – összeomlik a tűzszünet?

Ütésváltás Irán és Amerika között.

Mélyen orosz területen csapott le Ukrajna

Az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre az oroszországi Perm városában, amely 1550 kilométerre van a frontvonaltól – közölte Bródi Róbert, az ukrán drónerők kárpátaljai magyar parancsnoka csütörtökön a Facebookon.

Moszkva szerint Zelenszkij elfelejtett valami fontosat

Adott parancsot vagy nem az ukrán elnök?

Két volt kínai minisztert is kivégezhetnek korrupció miatt

Példát statuál a kínai pártvezetés?

Lett olajtározóba csapódtak be orosz drónok

Két, Oroszországból indított külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén – közölte csütörtök reggel a lett hadsereg.

Zelenszkij válaszlépéseket ígér, ezt üzente az oroszoknak

Az ukrán elnök a Telegramon reagált. 

Taktikát váltott Trump az iráni háborúban

Trump szerint óriási előrelépés történt a megállapodás felé Iránnal, az amerikai külügyminiszter pedig már egyenesen befejezettnek nyilvánította a hadműveleteket. Washington katonai erő helyett gazdasági nyomásgyakorlással próbálkozhat.  

A mesterséges intelligenciának is köze van az esethez.

