„Moszkva a legrosszabb forgatókönyvre készül” – szombaton elszabadulhat a pokol az orosz-ukrán háborúban?

Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője pénteki bejegyzésében arról ír, hogy „most hétvégén kiemelten érdemes lesz Moszkvára és Kijevre figyelni”. Szombaton tartják ugyanis Oroszország legnagyobb nemzeti ünnepét, a második világháborús győzelemre emlékező Győzelem-napot, Ukrajna azonban belerondíthat az ünneplésbe.
„Igazából Kijev már tavaly is rendelkezett azokkal a képességekkel, hogy megzavarják az orosz ünnepségeket, azonban 2025 különleges, 80. jubíleumi év volt, amelyen 29 ország vett részt, beleértve a kínai elnököt. Nem lett volna túl bölcs dolog megtámadni a Vörös-teret, miközben ott csücsül a tribunon Hszi Csin-ping vagy Lula da Silva (Brazília). Most azonban ilyen megfontolás és önkorlátozás nincs” – mutat rá a szakértő, hiszen idén nagyon más a helyzet.
„Tavaly 29 nemzetközi vezető volt május 9-én Moszkvában. Oké, az egy jubíleumi év volt, de még egy évvel korábban, 2024-ben is 9 államfő vett részt. Most vajon mennyien lesznek a parádén? Hárman: Belarusz (mint legszorosabb orosz szövetséges), Laosz és Malajzia… és Robert Fico Szlovákiából, igaz, ő hivatalosan csak május 9 alkalmából megy Moszkvába, tárgyal Putyinnal, de magán a parádén nem marad (aggódik a biztonsági körülmények miatt?)”
Mindkét fél nyitottnak mutatta magát arra, hogy az ünnep idejére tűzszünetet hirdessenek ki, ez azonban végül nem jött össze.
Ezek után Kijev számára túl nagy lesz a kísértés, hogy megzavarják annak az orosz haderőnek a legfontosabb felvonulását és ünnepét, amely éppen ellenük harcol, az ő földjükön"
- írja Bendarzsevszkij, aki Zelenszkij elnök figyelmeztetését is idézi:
„Néhány Oroszországhoz közeli államtól érkezett hozzánk olyan megkeresés, hogy képviselőik Moszkvába készülnek. Furcsa szándék… ezekben a napokban. Nem javasoljuk.”
Oroszország viszont egy esetleges ukrán akció esetére minden addiginál keményebb válaszcsapással fenyegette meg Kijev belvárosát.
„Ettől függetlenül Moszkva a legrosszabb forgatókönyre készül”
- fogalmaz a szakértő.
Az orosz fővárosban ezúttal sem nehézfegyverzet, sem fiatal kadétok nem fognak felvonulni, számos vidéki helyszínen pedig egyáltalán nem is tartanak felvonulást.