Külpolitika Háború Oroszország Ukrajna

Moszkva odaszúrt Kijevnek – így állnak a tűzszünethez

Nem kérnek engedélyt.

Nincs szükség Kijev reagálására a „különleges hadművelet” övezetében hirdetendő tűzszünethez – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az elnök sajtótitkára csütörtökön az orosz Life hírportálnak.

„Ez az orosz államfő döntése, és végre is fogják hajtani” – mondta.

A Kreml szóvivője hozzátette, hogy Ukrajnától egyelőre nem érkezett kielégítő szándéknyilatkozat a fegyvernyugvással kapcsolatban.

Vlagyimir Putyin elnök az amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal szerdán folytatott telefonbeszélgetés során közölte, hogy készen áll a május 9-i győzelem napja alkalmából fegyverszünetet hirdetni.

Tavaly a fegyvernyugvás a náci Németország felett aratott győzelem 80. évfordulója alkalmából május 8. nulla órától május 11. nulla óráig tartott, amely alatt Moszkva szerint Kijev öt sikertelen támadási kísérletet hajtott végre. Az idei tűzszünet tervezett időtartamáról orosz részről még nem hangzott el hivatalos bejelentés.

Peszkov csütörtökön újságíróknak nyilatkozva azt hangoztatta, hogy a győzelem napja különleges ünnep, ezért a fegyverszünet kihirdetése erre az időszakra különösen időszerű humanitárius kezdeményezés.

Az ukrajnai konfliktus rendezéséről szólva elmondta: egyelőre nem esett szó arról, hogy Azerbajdzsán lehetne a tárgyalások helyszíne. Kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a Donyec-medence és Novorosszija elcsatolt régióinak hovatartozása Oroszország szempontjából egyértelmű és vitathatatlan.

„Úgy véljük, hogy régióink egyértelműek, hovatartozásuk nyilvánvaló, és semmilyen módon nem vitatható. A kijevi rezsim egyelőre az ellenkezőjét gondolja” – nyilatkozott.

Putyin és Trump telefonbeszélgetésére kitérve Peszkov elmondta, a két elnök megállapodott abban, hogy folytatódik a közvetítői tevékenység, de az újabb tárgyalások és a közvetítők látogatásának időpontjával kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok. Közölte, hogy az orosz államfő nem hívta meg tárgyalópartnerét Moszkvába a győzelem napjára, és a felek nem tárgyaltak az Egyesült Arab Emírségeknek az OPEC-ből való kilépéséről.

(MTI) 

Irán új korszakot nyit a Hormuzi-szoros felett – Amerika nélkül

Mohó idegenekről beszélt Modzstaba Hamenei iráni legfelső vezető.

Trump lebegteti az amerikai csapatok csökkentését Németországban

Washington felülvizsgálja a Németországban állomásozó amerikai haderő létszámát, és rövid időn belül döntés születhet a csapatkivonásról.

Trump: hamarosan megoldás születhet az orosz–ukrán háború lezárására

Donald Trump szerint a közeljövőben előrelépés történhet az orosz–ukrán háború lezárása ügyében. Az amerikai elnök erről egy fehér házi eseményen beszélt, miután közlése szerint telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz államfővel.

Feloldja a zárolást Washington: Ukrajna hozzáférhet a korábban megszavazott amerikai támogatáshoz

Az Egyesült Államok ismét megnyitja a pénzcsapot Ukrajna előtt: a Donald Trump vezette adminisztráció hozzáférhetővé teszi a korábban megszavazott, mintegy 400 millió dolláros támogatási keretet, amelynek felhasználása a kijevi beszerzési döntésektől függ.

Érdekesen látja az iráni háborút az amerikai hadügyminiszter

Az amerikai haderő készen áll felújítani az Irán elleni katonai csapásokat – jelentette ki Pete Hegseth hadügyminiszter szerdán.

Magyar Péter jó híreket kapott az uniós forrásokról

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.  

Ursula von der Leyen nagyon aggódik az iráni helyzet miatt

A közel-keleti konfliktus következményei hónapokig, sőt akár évekig is érezhetők lehetnek – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.  

Migránscsempészet, üzemanyagárak, kiskereskedelmi adó – lépett Brüsszel Magyarországgal szemben

Hat kötelezettségszegési eljárás esetében hozott döntést szerdán Magyarországgal szemben az Európai Bizottság.

Súlyos emberhiánnyal küzd az ukrán hadsereg, már sorozótiszteket is megtámadnak

Az emberhiány túlterheli a fronton szolgáló egységeket, ami apátiához vezet.

„Kéne egy kis pénz, áruljunk fegyvert” – gondolhatták Zelenszkijék

Nekik most úgyis sok van. 

