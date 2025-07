Moszkva próbál ellentétet szítani Kárpátalján magyarok és ukránok között?

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Rácz András Oroszország-szakértő a hét elején fogalmazta meg azt a gyanúját, hogy a magyar kormánynak is köze lehetett a palágykomoróci templomnál történt eseményekhez – ezért heves támadásokat kapott a kormánytól és a kormányközeli sajtótól is.

Ez a felvétel ugyan nem futott meg magyar közösségimédia-felületeken, de Lengyelországban viszont több szélsőjobboldali, oroszbarát politikus is megosztotta.

Június 21-én egy olyan videó jelent meg egy oroszbarát Telegram-csatornán, amelyen álarcos férfiak szerepelnek, akik magukat kárpátaljai magyaroknak mondják. Egy magyar zászló előtt állva felszólítják a magyar „honfitársaikat”, hogy gyújtsanak fel ukrán állami épületeket, köztük katonai toborzóirodákat, és követeljék Kárpátalja visszacsatolását Magyarországhoz. A videóban szóban is elmagyarázták, hogyan kell Molotov-koktélt készíteni. A felvételt a csatornán 21 ezren nézték meg.

