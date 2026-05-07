Moszkva szerint Zelenszkij elfelejtett valami fontosat

Moszkva tudomása szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem adott ki parancsot az ukrán fegyveres erőknek a május 6-án kezdődő tűzszünetre – jelentette ki Marija Zaharova külügyi szóvivő csütörtöki moszkvai sajtótájékoztatóján.
„Amennyire tudjuk, egyáltalán nem adott ki parancsot az ukrán fegyveres erőknek a május 6-án kezdődő tűzszünetre”
- mondta a szóvivő.
Zaharova arra reagált hogy Zelenszkij hétfőn bejelentette: Kijev május 6-án nulla órától fegyvernyugvást hirdet, és attól kezdve az ukrán fél az orosz lépésekre „tükörválaszt” fog adni. Zaharova utalt arra, hogy az orosz légvédelem szerdára virradóra 53 ukrán drónt lőtt le.
(MTI)