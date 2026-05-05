Tűzszünet jöhet az orosz-ukrán háborúban

„Tűzszünetet hirdetünk május 5-ről 6-ra virradó éjszaka 0 órától (közép-európai idő szerint 23 óra)” – közölte Zelenszkij a Telegram-oldalán hétfőn. „A megadott időpontig reális esély van a tűzszünet megvalósítására” – írta. Az ukrán vezető szerint Moszkva nem válaszolt Kijev tűzszüneti felhívásaira, és most azért cselekszik, mert „az emberi életet összehasonlíthatatlanul többre tartja bármely évforduló ünneplésénél”.

Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a tűzszünetre, de kijelentette, hogy Ukrajna „a megadott időponttól kezdve szimmetrikusan fog cselekedni”.

Az orosz védelmi minisztérium hétfő este emlékeztetett arra, hogy Vlagyimir Putyin, az orosz fegyveres erők legfőbb parancsnokának döntése értelmében 2026. május 8-9-én fegyverszünetet hirdetnek ki a szovjet nép Nagy Honvédő Háborúban aratott győzelmének megünneplése alkalmából. Kifejezte reményét, hogy az ukrán fél is követi ezt a példát. Figyelmeztettek egyben, hogy Moszkva tömeges válasz-rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napján megtartandó ünnepségeket.

(MTI)