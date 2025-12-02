4p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Moszkvába utaznak ma az amerikaiak, Trumpék optimisták

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy Kijev béketárgyalásokkal kapcsolatos prioritásai között szerepel Ukrajna szuverenitásának megőrzése és erős biztonsági garanciák megszerzése.

Az ukrán elnök szerint „a területi kérdés a legnehezebb”, mivel Oroszország továbbra is azt követeli, hogy Ukrajna adja fel a Donbász azon keleti részeit, amelyeket még az ellenőrzése alatt tart – ezt azonban Kijev határozottan elutasítja – számol be róla a BBC.

Zelenszkij a francia elnökkel, Emmanuel Macronnal folytatott párizsi megbeszélése után beszélt erről, ahol egy közös telefonos egyeztetésen is részt vett brit, német, lengyel és olasz vezetőkkel. 

Emmanuel Macron demonstratív kézfogással köszöntötte Párizsban Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt
Emmanuel Macron demonstratív kézfogással köszöntötte Párizsban Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt
Fotó: MTI/EPA/Teresa Suárez

Mindeközben ukrán és amerikai tárgyalók két napon át egyeztettek Floridában, ahol egy olyan béketervet próbáltak átdolgozni, amelyet sokan Oroszországnak kedvezőnek tartanak. A Fehér Ház hétfőn derűlátóan értékelte a tárgyalásokat: Karoline Leavitt szóvivő szerint a kormányzat „nagyon optimista” egy, a háborút lezáró megállapodás elérését illetően.

Zelenszkij óvatosabban fogalmazott: az X-en azt írta, hogy a tárgyalások „nagyon konstruktívak” voltak, de „vannak kemény kérdések, amelyeket még át kell dolgozni”.

Az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff, aki az ukrán delegációval együtt részt vett az egyeztetéseken, most Oroszországba tart, ahol kedden találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Csatlakozik hozzájuk Donald Trump veje és tanácsadója, Jared Kushner is.

Witkoff már egyeztetett Zelenszkijjel, Macronnal, az ukrán főtárgyalóval, Rusztem Umerovval és Keir Starmer brit miniszterelnökkel, és várhatóan ezeket az eredményeket ismerteti majd Putyinnal.

Az orosz elnök a múlt héten azt mondta, hogy az amerikaiak bemutattak Oroszországnak egy béketervezetet, amely „alapja” lehet egy jövőbeli megállapodásnak.

A novemberben kiszivárgott első amerikai–orosz béketervezet nagy felháborodást váltott ki Kijevben és Európa-szerte. Erről és az európai válaszról bővebben itt írtunk:

Macron azonban kijelentette, hogy jelenleg „nincs kész béketerv”. Hangsúlyozta, hogy bármilyen javaslatot csak Ukrajna és Európa bevonásával lehet kidolgozni.

A francia elnök kiemelte, hogy a területi kérdéseket „egyedül Zelenszkij elnök” véglegesítheti, és rámutatott, hogy a befagyasztott orosz vagyon, a biztonsági garanciák és Ukrajna európai uniós csatlakozásának ügyében Európának is szerepe van.

Macron ugyanakkor méltatta Donald Trump kormányzatának erőfeszítéseit a konfliktus lezárására.

„Most az orosz válaszra várunk: készek-e befejezni a harcokat és békét kötni? Szeretném megjegyezni, hogy háromszor-négyszer is nemet mondtak” – tette hozzá. „Úgy tűnik, nem sietnek.”

Kijev és európai partnerei azt szeretnék, hogy Ukrajna olyan biztonsági garanciákat kapjon – például a NATO-tagságot –, amelyek megvédenék egy újabb orosz támadástól. Oroszország azonban határozottan ellenzi ezt, és Donald Trump is kizárta Ukrajna NATO-csatlakozását.

A diplomáciai nagyüzem közben is ropognak a fegyverek

A tárgyalásoktól függetlenül a háború továbbra is zajlik. Hétfő reggel egy orosz rakétatámadás Dnyipro városában négy ember halálát és negyven sérülését okozta – közölték a hatóságok. Nem megerősített hírek szerint az orosz hadsereg ballisztikus rakétát használt.

Eközben Zelenszkij kormánya komoly korrupciós botrányba is keveredett. Andrij Jermak kabinetfőnök – aki korábban az ukrán tárgyalódelegációt is vezette – múlt hét pénteken lemondott, miután az antikorrupciós nyomozók házkutatást tartottak nála, bár nem gyanúsítottak meg semmivel. Emellett a kormány két miniszterét is menesztették. Erről itt írtunk bővebben:

Trump vasárnap az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt mondta, hogy Ukrajnának „vannak apró, de súlyos problémái”, utalva a botrányra, és megismételte, hogy szerinte Oroszország és Ukrajna is szeretné befejezni a háborút.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Váratlan szövetségesre lelt Orbán Viktor Brüsszelben

Váratlan szövetségesre lelt Orbán Viktor Brüsszelben

Borús felhők gyülekeznek Ukrajna finanszírozásának egén.

Gyorsan Orbán Viktor után küldi emberét Donald Trump Moszkvába

Gyorsan Orbán Viktor után küldi emberét Donald Trump Moszkvába

A különmegbízott már hétfőn tárgyalhat Putyinnal a békéről.

Kegyelmet kért Benjámin Netanjahu

Kegyelmet kért Benjámin Netanjahu

Bűnösségének beismerése nélkül.

A lengyel elnök nem hajlandó Orbán Viktorral találkozni

Csak a V4-elnökeinek találkozóján vesz majd részt Karol Nawrocki.

Ezt a térképet látva Trump sem lesz nyugodt – A hét ábrája

Ezt a térképet látva Trump sem lesz nyugodt – A hét ábrája

Az elnök elégedettségi rátájával vannak gondok.

Bomlasztani ment Orbán Viktor Moszkvába?

Bomlasztani ment Orbán Viktor Moszkvába?

Rónai Sándor szerint hazudik a miniszterelnök, amikor azt mondja, hogy az energiaellátás miatt kellett Putyinhoz mennie.

Véget ért a maratoni Putyin-Orbán találkozó – erre jutottak

Csaknem négy órán át egyeztetett egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteken a Kremlben – közölte a RIA Novosztyi hírügynökség.

Egyre nagyobb a baj Kijevben, lemondott Zelenszkij legfontosabb embere

Egyre nagyobb a baj Kijevben, lemondott Zelenszkij legfontosabb embere

A lemondásra azután került sor, hogy az ukrán korrupcióellenes hatóság átkutatta az otthonát.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án

Botrányosra sikerült a tolmácsolás az Orbán-Putyin találkozón

Miközben az orosz elnök arról beszélt, hogy a nézeteik nem feltétlenül esnek egybe, a tolmács ezt úgy fordította, hogy jól működik az együttműködés. Azt egyelőre nem tudni, hogy mi volt a félrefordítás oka.

Lángol egy orosz olajfinomító, megint lecsapott Ukrajna

Lángol egy orosz olajfinomító, megint lecsapott Ukrajna

Az ukrán erők péntekre virradóra csapást mértek az oroszországi Szaratovban lévő olajfinomítóra, valamint egy pilóta nélküli repülőgépek tárolóhelyére az orosz megszállás alatt álló Krím félszigeten, Szaki közelében lévő katonai reptéren – közölte az ukrán vezérkar a Facebookon.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168