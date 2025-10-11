Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Mozgásba lendült a Gázai övezet, elindulhatott a Trump-terv

Imre Lőrinc
Donald Trump szerint elindult a béketerv megvalósítása.

Donald Trump amerikai elnök szerint a Hamász „most” gyűjti össze az izraeli túszokat, majd hozzátette, hogy bízik abban, hogy a Gázára vonatkozó megállapodás, amelyben közreműködött, „működni fog” – számol be róla a BBC.

A Hamásznak hétfőn, helyi idő szerint 12:00-ig (ez megegyezik a magyar idővel) kell kiadnia a túszokat, miközben Izrael körülbelül 250 palesztin foglyot és 1700 gázai őrizetben lévőt készül elengedni.

Eközben több ezer palesztin kezdett visszatérni Gáza északi részébe, miután először töltötték ott az éjszakát a pénteki tűzszüneti megállapodás életbe lépése óta.

A Gázai övezet legtöbb részére rá sem lehet ismerni, a két évig tartó háború akkora pusztítást végzett
Fotó: Depositphotos

A terület északi részeinek hatalmas részeit elpusztította a két éve tartó háború, Gáza városának majdnem háromnegyede károsodott.

A BBC nemzetközi tudósítója szerint a térségben alig beszélnek a békéről, a mostani nyugalom inkább hasonlít egy újabb vihar előtti csendhez. Hozzáteszi: még mindig kevés a részlet, és a fogoly- valamint túszmegállapodás mellett nem született döntés olyan kérdésekben, mint hogy a Hamasz valaha le fogja tenni a fegyvereit? Vajon Izrael valaha megszünteti a katonai megszállását? És mi a hosszabb távú politikai horizont, amit egyre több ország kétállami megoldásként definiál, de Izrael ezt határozottan elutasítja.

Macron meggyőző volt: visszahívta a lemondott kormányfőt

Emmanuel Macron francia államfő ismét Sébastien Lecornut nevezte ki miniszterelnöknek péntek este – jelentette be az elnöki hivatal.

María Corina Machado

Donald Trumpra is számít a szabadság kivívásában az új Nobel-békedíjas

Hatalmas elismerésnek nevezte az idei Nobel-békedíj kitüntetettje, María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető pénteken, hogy ő veheti át idén a kitüntetést.

Lángoló panelház Ukrajnában

Így lángolt egy ukrán panelház egy orosz légicsapást követően

Több mint 450 drónnal és több mint 30 rakétával támadta Oroszország az éjjel Ukrajna több települését, köztük a fővárost, Kijevet is „azzal a céllal, hogy megfosszák az ukránokat mindattól, ami a normális élethez szükséges” – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegramon.

Az egekig dicsérte Trumpot a Fehér Ház azután, hogy nem ő kapta a Nobel-békedíjat

Szerintük az amerikai elnök hegyeket tud megmozgatni az akarata puszta erejével.

Egy lépéssel közelebb került Izrael a túszok kiszabadításához

Izraeli idő szerint péntek délig visszavonul a tűzszüneti megállapodás első szakaszának megállapodása szerinti új vonalakra az izraeli hadsereg a Gázai övezetben – közölte a hadsereg.

A venezuelai ellenzék vezető politikusa, María Corina Machado

A venezuelai ellenzék vezéralakja kapta a Nobel-békedíjat

María Corina Machadonak száműzetésben kellett élnie, mert halálos fenyegetéseket kapott. Venezuelában maradt, és ezzel milliókat inspirált arra, álljanak ki az ország autoriter vezetésével szemben.

Kis-Benedek József

Kis-Benedek József: nemzetbiztonsági érdekeket sért a magyar külpolitika – Klasszis Podcast

Világháború nem lesz, az orosz-ukrán háború ugyanakkor nem csendesedik, és mintha visszatért volna a hidegháború, jelentette ki Kis-Benedek József a Klasszis Média műsorában, a Klasszis Podcastban. A biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottságának a tagja szerint Oroszország a Szovjetunió korábbi területeit szeretné fennhatósága alá vonni, ugyanakkor aligha fog egy NATO-tagországot megtámadni. „Az oroszok nem buták”, fogalmazott.       

Visszapattant Ursula von der Leyenről a két bizalmatlansági indítvány

Két indítványról is szavazott az Európai Parlament. Mindkettő esetében sok voks hiányzott ahhoz, hogy végül sikerrel járjon.

Nem válaszolt a hazánkból felszálló gép, riadót fújtak Ausztriában

Egy Magyarországról Dublinba tartó géphez vadászrepülőt riasztottak nyugati szomszédunkban.

Izrael és a Hamász megállapodott a gázai tűzszünetben és a túszok visszaadásában

Izrael és a Hamász bejelentette, hogy megállapodtak a régóta várt tűzszüneti és túszmegállapodásban, amely Donald Trump amerikai elnök tervének első fázisa, amelynek célja a több mint 67 ezer ember halálát okozó és a Közel-Keletet átalakító gázai háború lezárása.

