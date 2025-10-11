Mozgásba lendült a Gázai övezet, elindulhatott a Trump-terv

Donald Trump amerikai elnök szerint a Hamász „most” gyűjti össze az izraeli túszokat, majd hozzátette, hogy bízik abban, hogy a Gázára vonatkozó megállapodás, amelyben közreműködött, „működni fog” – számol be róla a BBC.

A Hamásznak hétfőn, helyi idő szerint 12:00-ig (ez megegyezik a magyar idővel) kell kiadnia a túszokat, miközben Izrael körülbelül 250 palesztin foglyot és 1700 gázai őrizetben lévőt készül elengedni.

Eközben több ezer palesztin kezdett visszatérni Gáza északi részébe, miután először töltötték ott az éjszakát a pénteki tűzszüneti megállapodás életbe lépése óta.

A Gázai övezet legtöbb részére rá sem lehet ismerni, a két évig tartó háború akkora pusztítást végzett

Fotó: Depositphotos

A terület északi részeinek hatalmas részeit elpusztította a két éve tartó háború, Gáza városának majdnem háromnegyede károsodott.

A BBC nemzetközi tudósítója szerint a térségben alig beszélnek a békéről, a mostani nyugalom inkább hasonlít egy újabb vihar előtti csendhez. Hozzáteszi: még mindig kevés a részlet, és a fogoly- valamint túszmegállapodás mellett nem született döntés olyan kérdésekben, mint hogy a Hamasz valaha le fogja tenni a fegyvereit? Vajon Izrael valaha megszünteti a katonai megszállását? És mi a hosszabb távú politikai horizont, amit egyre több ország kétállami megoldásként definiál, de Izrael ezt határozottan elutasítja.