Kifakadt a munkácsi támadás után az Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke

„Az Egyesült Államok egyik legnagyobb ukrajnai befektetését érte támadás” – idézi az Amerikai Kereskedelmi Kamara ukrajnai elnökét, Andy Hundert az Ukrinform.

A munkácsi Flex-gyár (korábban Flextronics) elektronikai készülékeket és alkatrészeket gyárt, és 2600 embernek ad munkát. A Kárpáti Igaz Szó arról ír, hogy az éjjeli műszakban legalább hatszáz ember dolgozott a gyárban, ezért csoda, hogy senki nem vesztette életét a támadásban.

Hunder megalázónak nevezte a támadást, amely az amerikai érdekeket sérti. Közösségi oldalán arra kérte Donald Trumpot: mutassa meg Vlagyimir Putyinnak, hogy Amerika megvédi az érdekeit.

Csütörtökön magyar idő szerint hajnali 3 óra 40 perckor rakétatámadás érte a Flex munkácsi gyárát, amely ki is gyulladt. A lángokat végül késő délutánra sikerült megfékezni. A támadásban legalább 23 ember megsérült, közülük hatan vannak kórházban.