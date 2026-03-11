2p

Mutatjuk az egyetlen uniós vezetőt, aki szembe mert szállni Trumpékkal

A vezető uniós politikusok közül Pedro Sánchez volt az egyetlen, aki azonnal és egyértelműen el merte ítélni az Irán elleni amerikai-izraeli támadást.

„Lehet egyszerre ellenezni egy utálatos rezsimet és egy indokolatlan, veszélyes katonai beavatkozást” – írta Pedro Sánchezt az X-en közzétett üzenetében egy nappal azután, hogy az Egyesült Államok és Izrael háborút indított Irán ellen.

Laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár cikke szerint a spanyol kormányfő két nagyon fontos dolgot mondott ki egyszerre: egyrészt elhatárolódott az iráni rezsimtől, másrészt nem hallgatta el, hogy amit az Egyesült Államok és Izrael tett és tesz, az sérti a nemzetközi jogot. 

Pedro Sánchez ezúttal sem hallgatott
Pedro Sánchez ezúttal sem hallgatott
Fotó: Facebook/Pedro Sánchez

Ezzel szemben az uniós csúcsvezetők, valamint a tagállami kormány- és államfők a háború kitörésére adott reakcióikban kizárólag az iráni rezsimet ítélték el. Az izraeli-amerikai támadás jogszerűtlenségéről és az azzal kapcsolatos aggályokról hallgattak, vagy jobb esetben is csak mismásoltak.

Az EU-n belül az egyetlen kivétel kezdetben Sánchez volt. Európából csatlakozott még hozzá Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök, majd később már Emmanuel Macron francia elnök, Robert Fico szlovák kormányfő és Martin Pfister svájci védelmi miniszter is kritizálta a háború elindítását.

A teljes cikket a Privátbankáron olvashatják.  

