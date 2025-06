Mutatjuk, hogy döntött a NATO a védelmi kiadásokról

Kapcsolódó cikk Szijjártó Péter szerint egyedül Donald Trump tudja elhozni a békét Ukrajnában is Üdvözli, hogy Ukrajna már nem halalad a NATO-ba.

A NATO-szövetségesek Donald Trump amerikai elnök hosszas ösztönzésére megegyeztek a védelmi kiadások jelentős növeléséről. A tagállamok vállalták, hogy GDP-jük 5%-át fordítják az alapvető védelmi és védelemmel kapcsolatos kiadásokra, beleértve olyan területeket is, mint a kiberbiztonság és az infrastruktúra – írja a Portfolio a Bloomberg -re hivatkozva.

A NATO-tagállamok megállapodtak a védelmi kiadások növeléséről Donald Trump amerikai elnök sürgetésére, a korábbi 2 százalékos irányelvet 5 százalékra emelve, ami magában foglalja az alapvető védelmi és kapcsolódó kiadásokat is.

