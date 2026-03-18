Nagy bajban Trump az olajárak miatt, lassan Kubára fordulhat rá az amerikai elnök?

Egyre súlyosabbá válik a gazdasági helyzet Kubában, ahol folyamatos áru- és üzemanyaghiányról, illetve napi 20-22 órás áramkimaradásokról szólnak a hírek. A karibi szigetország eközben az Egyesült Államok és Donald Trump célkeresztjébe került. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban úgy fogalmazott, hogy „megtiszteltetésnek” tartaná Kuba „átvételét”. „Akár felszabadítom, akár átveszem – azt hiszem, bármit megtehetek vele” – tette hozzá Trump laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár beszámolója szerint.

Az amerikai elnök emellett „bukott államnak” nevezte Kubát. Trumpnak annyiban mindenképp igaza van, hogy a kubai gazdaság gyakorlatilag teljesen összeomlott. „Az elmúlt napokban országosan leállt a villamosenergia-rendszer, már kőolaj sem érkezik az országba. Nemcsak a háztartásokban, hanem az iskolákban, a kórházakban sem működnek a közszolgáltatások” – mondta el a portál megkeresésére Nagy Sándor Gyula Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára.

Kuba 1959 óta él kommunista diktatúrában, de az Egyesült Államok 51. gyarmata sem szeretne lenni

Eközben az Egyesült Államok közel-keleti beavatkozása egyre inkább zsákutcába vezet. Jelenleg napi 8 millió hordó kőolaj és több millió hordó olajtermék biztosan kiesik a piacról. A Privátbankárnak nyilatkozó energiapiaci szakértő szerint minél tovább húzódik az iráni háború, annál nagyobb az esély arra, hogy 150-200 dollárig is felszúrhatnak az olajárak. Ez kifejezetten rosszul jönne Trumpnak a novemberi félidős választások előtt.

A teljes cikkben arról is olvashatnak, hogy milyen alternatív útvonalakon lehetne pótolni a Hormuzi-szoros blokádja miatt kieső olajmennyiséget. De azt is megtudhatják, hogy milyen gazdasági érdeke fűzödik az Egyesült Államoknak Kuba átvételéhez és hogy a januári, venezuelai beavatkozás bő két hónap távlatából milyen eredményeket hozott az USA számára.