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Külpolitika Egyesült Államok Orosz-ukrán konfliktus Volodimir Zelenszkij

Nagy bajban van Ukrajna, és nem is érkezik a segítség

mfor.hu

Súlyos vádakat fogalmazott meg az ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a nemzetbiztonsági tanács szerdai ülésén megerősítette: partnereitől elutasító választ kapott arra a kérésére, hogy biztosítsanak további légvédelmi eszközöket ballisztikus rakéták ellen.

Zelenszkij, akit az UNIAN ukrán hírügynökség idézett, azt mondta, hogy Kijev partnerei hivatalosan a közel-keleti harci cselekményekkel indokolták a szállítmányok csökkenését.

„Legalábbis ezt a hivatalos indoklást kaptuk partnereinktől, elsősorban az Egyesült Államoktól, de az európaiaktól is. (...) Nem tudom, vannak-e más okok is a Közel-Kelet mellett. Lehet, hogy ezek a politikai lépések arra irányulnak, hogy Ukrajna – fogalmazzunk úgy – engedékenyebb legyen. Véleményem szerint ez is közrejátszik. Tisztában vagyunk vele, hogy ez komoly kihívás”

- tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy a külügyminisztériumnak és a védelmi minisztériumnak „fogait összeszorítva mindent meg kell tennie” annak érdekében, hogy a partnerek fokozzák a ballisztikus rakéták ellen bevethető légvédelmi eszközök szállításait.

Az UNIAN korábban arról számolt be, hogy Zelenszkij legutóbbi fehér házi látogatása alkalmával Donald Trump amerikai elnök elutasította ukrán hivatali partnere további 300 darab Patriot-rakéta szállítására vonatkozó kérését. Trump amerikai készlethiánnyal magyarázta döntését és közölte, hogy Washingtonnak szüksége van ezekre az eszközökre saját közel-keleti bázisai védelmére. Az amerikai elnök mindemellett továbbra is vonakodik megadni a Patriot-rakéták gyártási engedélyét Ukrajnának.

Olha Resetilova katonai ombudsman – akit szintén az UNIAN idézett – szerdán arról számolt be, hogy mintegy 16 ezer külföldi önkéntes harcol az ukrán fegyveres erők oldalán. A katonai ombudsman erről az Ukrajnában működő külföldi diplomáciai képviseletek vezetőivel tartott tanácskozáson beszélt. Mint mondta, ezek a katonák legalább 72 ország állampolgárai, csaknem 40 százalékuk pedig latin-amerikai országokból érkezett.

(MTI)

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