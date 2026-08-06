Nagy bajban van Ukrajna, és nem is érkezik a segítség

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a nemzetbiztonsági tanács szerdai ülésén megerősítette: partnereitől elutasító választ kapott arra a kérésére, hogy biztosítsanak további légvédelmi eszközöket ballisztikus rakéták ellen.

Zelenszkij, akit az UNIAN ukrán hírügynökség idézett, azt mondta, hogy Kijev partnerei hivatalosan a közel-keleti harci cselekményekkel indokolták a szállítmányok csökkenését.

„Legalábbis ezt a hivatalos indoklást kaptuk partnereinktől, elsősorban az Egyesült Államoktól, de az európaiaktól is. (...) Nem tudom, vannak-e más okok is a Közel-Kelet mellett. Lehet, hogy ezek a politikai lépések arra irányulnak, hogy Ukrajna – fogalmazzunk úgy – engedékenyebb legyen. Véleményem szerint ez is közrejátszik. Tisztában vagyunk vele, hogy ez komoly kihívás”

- tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy a külügyminisztériumnak és a védelmi minisztériumnak „fogait összeszorítva mindent meg kell tennie” annak érdekében, hogy a partnerek fokozzák a ballisztikus rakéták ellen bevethető légvédelmi eszközök szállításait.

Kapcsolódó cikk Zelenszkij szerint csökkent a szövetségesek lelkesedése Ukrajna támogatása iránt Egyre kevesebb a légvédelmi rakéta.

Az UNIAN korábban arról számolt be, hogy Zelenszkij legutóbbi fehér házi látogatása alkalmával Donald Trump amerikai elnök elutasította ukrán hivatali partnere további 300 darab Patriot-rakéta szállítására vonatkozó kérését. Trump amerikai készlethiánnyal magyarázta döntését és közölte, hogy Washingtonnak szüksége van ezekre az eszközökre saját közel-keleti bázisai védelmére. Az amerikai elnök mindemellett továbbra is vonakodik megadni a Patriot-rakéták gyártási engedélyét Ukrajnának.

Olha Resetilova katonai ombudsman – akit szintén az UNIAN idézett – szerdán arról számolt be, hogy mintegy 16 ezer külföldi önkéntes harcol az ukrán fegyveres erők oldalán. A katonai ombudsman erről az Ukrajnában működő külföldi diplomáciai képviseletek vezetőivel tartott tanácskozáson beszélt. Mint mondta, ezek a katonák legalább 72 ország állampolgárai, csaknem 40 százalékuk pedig latin-amerikai országokból érkezett.

(MTI)