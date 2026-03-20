3p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Nagy bejelentést tett egy uniós ország a közel-keleti válság miatt

A spanyol kormány 80 pontból álló, 5 milliárd euró értékű intézkedéscsomagot fogadott el a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásainak ellensúlyozására rendkívüli ülésén pénteken Madridban.

„Amikor a ma jóváhagyott terv hatályba lép, (...) Spanyolország lesz az az ország, amely a legnagyobb társadalmi és gazdasági védőhálóval rendelkezik az egész Európai Unióban, válaszul erre az illegális háborúra, amelyet mi nem támogatunk” – fogalmazott a spanyol miniszterelnök, ismertetve a döntés részleteit.

Pedro Sánchez hangsúlyozta, hogy bármilyen ambiciózus is legyen egy terv, nem semlegesítheti a háború „összes nyomorúságát”, ezért továbbra is követelni kell azonnali befejezését.

Ismertette: a kormányzati intézkedések első pillére szociális biztonsági háló létrehozása a legkiszolgáltatottabb háztartások és gazdasági ágazatok védelme érdekében, míg a második olyan strukturális és stratégiai intézkedéseket tartalmaz, amelyek célja az energia-szuverenitás fokozása és Spanyolország „külső válságokkal szembeni fokozott ellenálló képességének” növelése.

Pedro Sánchez illegálisnak tartja az Irán elleni háborút
Fotó: Európai Tanács

Hozzátette: az intézkedések mintegy 20 millió háztartás és 3 millió vállalkozás javát szolgálják.

Tájékoztatása szerint a kormány úgy döntött, hogy 21 százalékról 10 százalékra csökkenti az üzemanyagok, a villamos energia, a földgáz, a brikettek és a pelletek általános forgalmi adóját, valamint befagyasztja a PB-gázpalackok maximális kiskereskedelmi árát.

A szállítmányozók, a gazdálkodók, az állattenyésztők és a halászok literenként 20 eurócentes támogatást kapnak a tevékenységükhöz felhasznált gázolaj után, és hasonló mértékű lesz a támogatás a műtrágyavásárlásra is, azért, hogy „ezek a létfontosságú ágazatok átvészelhessék ezt a válságot, és a lehető legnagyobb mértékben kordában tartsák az alapvető árucikkek árait” – részletezte a kormányfő.

Az intézkedéscsomag részeként ideiglenesen felfüggesztik a vállalatok villamosenergia-termelésének értékére kivetett 7 százalékos adót (IVPEE), és a lakossági villamosenergia-különadót (IEE) 5 százalékról az Európai Unió által meghatározott minimális 0,5 százalékra csökkentik.

Az energiaintenzív iparágak 80 százalékos kedvezményt kapnak a villamosenergia-átviteli és -elosztási tarifákra.

„Segíteni fogunk ezeknek az iparágaknak abban, hogy körülbelül 200 millió eurót takarítsanak meg, és így megőrizzék versenyképességüket, tevékenységüket és több százezer munkahelyet” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

A támogatások visszaélésszerű felhasználásának megakadályozására a Nemzeti Piac- és Versenybizottság (CNMC) új felügyeleti és szankcionálási hatásköröket kap.

Az intézkedéscsomag kiterjed az alapvető közművek lekapcsolásának tilalmára a veszélyeztetett háztartások esetében, és bővíti az energetikai célú szociális támogatásokat is.

Emellett tartalmaz személyi jövedelemadó kedvezményt az elektromos és plug-in járművek vásárlására, valamint megújuló energia hő- vagy villamosenergia-hasznosítására szolgáló rendszerek otthoni telepítésére, utóbbinál az önkormányzatok jogosultak ingatlanadó-visszatérítést (IBI) is nyújtani.

Az intézkedések várhatóan szombaton lépnek életbe, miután megjelennek a hivatalos állami közlönyben (BOE), és amelyeket a parlamentnek utólag még jóvá kell hagynia, a tervek szerint jövő csütörtöki ülésén.

orosz drón

Odessza megyét támadták az orosz drónok éjjel

Az orosz hadsereg 156 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntek éjjel, Odessza megyében külföldi teherhajók is megrongálódtak a támadásban – jelentette az ukrán légierő és helyhatósági vezetők.

Putyin valamitől nagyon fél – de lesz oka megijedni is?

Putyin valamitől nagyon fél – de lesz oka megijedni is?

Készül valami az orosz elnök ellen? De saját köreiből vagy külföldről leselkedik rá veszély? Elképzelhető, hogy közeledik a Putyin-rendszer vége?

Megölték az iráni Forradalmi Gárda szóvivőjét

Megölték az iráni Forradalmi Gárda szóvivőjét

Az izraeli hadsereg támadása során életét vesztette Ali Mohammad Naini, az iráni Forradalmi Gárda szóvivője. A csoportot nemrég hat újabb ország nyilvánította terrorista szervezetnek.

Orbán Viktor is reagált arra, hogy Gulyás Gergely szerint katonai segítséget nyűjthatnánk a Hormuzi-szoros felszabadításához

Orbán Viktor is reagált arra, hogy Gulyás Gergely szerint katonai segítséget nyújthatnánk a Hormuzi-szoros felszabadításához

Tobbfrontos légitámadást indított Irán közel-keleti energiaipari létesítmények ellen péntek hajnalban, az egyik kuvaiti olajfinomítót részben le is kellett állítani. A Katar legfontosabb LNG-létesítményét érő támadás pedig megbolygathatja az európai ellátást is.

Össztűz zúdult Orbán Viktorra Brüsszelben

Össztűz zúdult Orbán Viktorra Brüsszelben

Egyértelműen elítélték az Európai Unió tagállamainak vezetői, hogy Orbán Viktor nem támogatta az Ukrajna részére tervezett 90 milliárd eurós hitelt. A francia államfő sem fogta vissza magát, és Ursula von der Leyen is azt mondta, Orbán nem tartotta a szavát.

Hat ország üzent Iránnak: nyissák meg a Hormuzi-szorost!

Öt nyugat-európai ország és Japán közös közleményben fejezte ki készségét a biztonságos hajózás helyreállítására a Hormuzi-szorosban.

„Durva volt” – Harapófogóba került Orbán Viktor, mégsem engedett

„Durva volt” – Harapófogóba került Orbán Viktor, mégsem engedett

Feszült vita alakult ki a csütörtöki EU-csúcson.

Figyelmeztet az ENSZ: ellenőrizhetetlenné válhat a Közel-Kelet háborúja

Figyelmeztet az ENSZ: ellenőrizhetetlenné válhat a Közel-Kelet háborúja

Irán és az Egyesült Államok is felelős a káoszáért.

Nem sikerült meggyőzni Orbán Viktort – Magyarország és Szlovákia nemet mondott

Nem az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelre. 

Orbán Viktor, EU-csúcs, 2026. március 19.

Zárt ajtók mögött patthelyzet: Orbán Viktor átlépte a vörös vonalat?

A miniszterelnök továbbra is blokkolja Ukrajna támogatását.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal! (x)

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG