Nagy bejelentést tett egy uniós ország a közel-keleti válság miatt

„Amikor a ma jóváhagyott terv hatályba lép, (...) Spanyolország lesz az az ország, amely a legnagyobb társadalmi és gazdasági védőhálóval rendelkezik az egész Európai Unióban, válaszul erre az illegális háborúra, amelyet mi nem támogatunk” – fogalmazott a spanyol miniszterelnök, ismertetve a döntés részleteit.

Pedro Sánchez hangsúlyozta, hogy bármilyen ambiciózus is legyen egy terv, nem semlegesítheti a háború „összes nyomorúságát”, ezért továbbra is követelni kell azonnali befejezését.

Ismertette: a kormányzati intézkedések első pillére szociális biztonsági háló létrehozása a legkiszolgáltatottabb háztartások és gazdasági ágazatok védelme érdekében, míg a második olyan strukturális és stratégiai intézkedéseket tartalmaz, amelyek célja az energia-szuverenitás fokozása és Spanyolország „külső válságokkal szembeni fokozott ellenálló képességének” növelése.

Hozzátette: az intézkedések mintegy 20 millió háztartás és 3 millió vállalkozás javát szolgálják.

Tájékoztatása szerint a kormány úgy döntött, hogy 21 százalékról 10 százalékra csökkenti az üzemanyagok, a villamos energia, a földgáz, a brikettek és a pelletek általános forgalmi adóját, valamint befagyasztja a PB-gázpalackok maximális kiskereskedelmi árát.

A szállítmányozók, a gazdálkodók, az állattenyésztők és a halászok literenként 20 eurócentes támogatást kapnak a tevékenységükhöz felhasznált gázolaj után, és hasonló mértékű lesz a támogatás a műtrágyavásárlásra is, azért, hogy „ezek a létfontosságú ágazatok átvészelhessék ezt a válságot, és a lehető legnagyobb mértékben kordában tartsák az alapvető árucikkek árait” – részletezte a kormányfő.

Az intézkedéscsomag részeként ideiglenesen felfüggesztik a vállalatok villamosenergia-termelésének értékére kivetett 7 százalékos adót (IVPEE), és a lakossági villamosenergia-különadót (IEE) 5 százalékról az Európai Unió által meghatározott minimális 0,5 százalékra csökkentik.

Az energiaintenzív iparágak 80 százalékos kedvezményt kapnak a villamosenergia-átviteli és -elosztási tarifákra.

„Segíteni fogunk ezeknek az iparágaknak abban, hogy körülbelül 200 millió eurót takarítsanak meg, és így megőrizzék versenyképességüket, tevékenységüket és több százezer munkahelyet” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

A támogatások visszaélésszerű felhasználásának megakadályozására a Nemzeti Piac- és Versenybizottság (CNMC) új felügyeleti és szankcionálási hatásköröket kap.

Az intézkedéscsomag kiterjed az alapvető közművek lekapcsolásának tilalmára a veszélyeztetett háztartások esetében, és bővíti az energetikai célú szociális támogatásokat is.

Emellett tartalmaz személyi jövedelemadó kedvezményt az elektromos és plug-in járművek vásárlására, valamint megújuló energia hő- vagy villamosenergia-hasznosítására szolgáló rendszerek otthoni telepítésére, utóbbinál az önkormányzatok jogosultak ingatlanadó-visszatérítést (IBI) is nyújtani.

Az intézkedések várhatóan szombaton lépnek életbe, miután megjelennek a hivatalos állami közlönyben (BOE), és amelyeket a parlamentnek utólag még jóvá kell hagynia, a tervek szerint jövő csütörtöki ülésén.

(MTI)