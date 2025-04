Nagy csata volt Strasbourgban, egymásnak esett a Tisza, a Fidesz és a DK

A plenáris ülésen szócsata alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt, valamint a DK és a Tisza Párt politikusai között is. A tiszás Tarr Zoltán és Dávid Dóra (az Európai Néppárt frakció tagjai) élesen bírálták a kormányt, ugyanakkor ezúttal is tartózkodtak a Pride említésétől. A DK-s Molnár Csaba (Szocialisták és Demokraták) emiatt bírálta a pártot, a Pride betiltását pedig „mocskos homofóbiának” nevezte.

