„Nagy győzelem” – itt az orosz válasz az uniós döntésre

Kirill Dmitrijev, az orosz állami vagyonalap igazgatója péntek hajnalban a X-en reagált arra, hogy az Európai Unió a korábbi tervekkel ellentétben mégsem az orosz állami vagyonból, hanem 27-ből 24 tagállam közösen felvett hiteléből oldja meg Ukrajna további támogatását.

„Ha igaz, az EU eredeti, az orosz külföldi tartalékok felhasználásáról szóló illegális tervének fiókba kerülése egy nagy győzelem a JOG és a józan ész számára – és a racionalitás európai hangjainak, amelyek megvédték az EU-t/Eurót/Eurocleart (egyelőre)”

- írta Dmitrijev.

Kapcsolódó cikk Mi történt? Orbán Viktor és az uniós vezetők is ünneplik magukat Brüsszelben Kap is közös uniós pénzt Ukrajna, meg nem is.