„Nagy győzelem” – itt az orosz válasz az uniós döntésre

Kirill Dmitrijev, az orosz állami vagyonalap igazgatója péntek hajnalban a X-en reagált arra, hogy az Európai Unió a korábbi tervekkel ellentétben mégsem az orosz állami vagyonból, hanem 27-ből 24 tagállam közösen felvett hiteléből oldja meg Ukrajna további támogatását.
„Ha igaz, az EU eredeti, az orosz külföldi tartalékok felhasználásáról szóló illegális tervének fiókba kerülése egy nagy győzelem a JOG és a józan ész számára – és a racionalitás európai hangjainak, amelyek megvédték az EU-t/Eurót/Eurocleart (egyelőre)”
- írta Dmitrijev.
BREAKING: IF true, shelving the EU’s originally proposed illegal scheme to tap Russian foreign reserves to fund Ukraine is a major win for LAW + common sense—and for the voices of reason in Europe that protected EU/€/ Euroclear (for now).https://t.co/wcI0szakeY pic.twitter.com/rwXDR9ZBk8— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 19, 2025