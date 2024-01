Nagy hadisikerekről beszélnek az oroszok

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök arról biztosította Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt, hogy a világ legfejlettebb iparú országait tömörítő G7 csoport továbbra is támogatja Ukrajnát. Idén Olaszország a soros elnöke az Egyesült Államokat, az Egyesült Királyságot, Németországot, Franciaországot, Kanadát, Japánt és intézményként az Európai Uniót is magában foglaló csoportnak, és az olasz kormány pénteki közlése szerint az előző esti telefonos egyeztetés során Meloni megerősítette, hogy az ukrajnai háborúra a G7 továbbra is kiemelt figyelmet fordít.

Ritka pillanat, pihennek az ukrán katonák. Az ukrán és az orosz állásokat körülbelül három kilométer választja el egymástól. Fotó: MTI/AP