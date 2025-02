Nagy-Izraelnek ágyaz meg Trump terve? Interjú N. Rózsa Erzsébettel

Erről is beszélgettünk lapcsoportunk, a Klasszis Média műsorában, a Klasszis Podcastban N. Rózsa Erzsébet Közel-Kelet-szakértővel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárával, a Világgazdasági Intézet munkatársával.

Donald Trump február elején jelentette be, hogy az Egyesült Államok „át akarja venni” a Gázai övezetet, az ott élő kétmillió palesztint pedig kitelepítené. Egy ilyen lépés súlyosan sértené a nemzetközi jogot, és bírálói szerint etnikai tisztogatást jelentene. De mennyire gondolja komolyan Trump a tervét? Mi lehet-e valódi célja ezzel? Születőben van Nagy-Izrael? És meg tudják-e akadályozni mindezt az arab államok?

