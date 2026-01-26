Nagy lépést tett Ukrajna a béke felé?

Volodimir Zelenszkij vasárnap Vilniusban arról beszélt, hogy 100 százalékban készen van az a dokumentum, amely az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat tartalmazza – írta meg a Reuters.

„Számunkra a biztonsági garanciák elsősorban az Egyesült Államok általi garanciákat jelentik. Egy ezeket tartalmazó dokumentum teljes egészében készen van, most a partnereinkre várunk, hogy megegyezzünk az aláírás helyszínében és időpontjában”

- fogalmazott Zelenszkij azután, hogy lezárultak a közvetlen orosz-ukrán tárgyalások Abu-Dzabiban. A hírek szerint ugyan nem született áttörés, de „tiszteletteljes” hangnemben, valódi tárgyalások zajlottak a felek között.

A biztonsági garanciákról szóló dokumentumot az ukrán elnök szerint most elküldik az ukrán parlamentnek és az amerikai kongresszusnak, amelyeknek ratifikálnia kell azt.