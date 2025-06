Nagy Márton fogadta partnerét, mielőbb üdvözölné országa uniós csatlakozását

A patikák is vállalják az árkorlátozást.

A két ország gazdasági kapcsolatai az elmúlt években jelentősen fejlődtek: a Montenegró felé irányuló magyar export soha nem látott, kiemelkedő eredményt ért el, értéke 105 millió euróra emelkedett, 2010-hez képest pedig több mint háromszorosára nőtt, miközben összességében a kereskedelmi forgalom másfélszeresére duzzadt. Montenegró a magyar tőkebefektetések terén is fontos célország, de a turisztikai kapcsolatok is töretlenül erősödnek. Magyarországot egyre több montenegrói választja turisztikai célpontként, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma tavaly megközelítette a 23 ezret.

A nemzetgazdasági miniszter a tárgyalás kapcsán kifejtette, hogy a Nyugat-Balkán, így Montenegró uniós integrációja kulcsfontosságú. Magyarország és az Európai Unió érdeke is az, hogy az olyan dinamikusan fejlődő Nyugat-balkáni országok, mint amilyen Montenegró is, mielőbb csatlakozzanak a közösséghez, hiszen ez új lendületet adhat az Unió gazdasági teljesítményének és versenyképességének.

Nik Gjeroshaj montenegrói miniszter is valószínűleg szívesen látná országát mielőbb az EU-ban Fotó: Facebook/Nik Gjeroshaj

Az egyeztetés során a felek áttekintették a magyar–montenegrói gazdasági kapcsolatok alakulását, valamint megvitatták a két ország közötti együttműködés kiterjesztésének lehetőségeit, továbbá szó esett Montenegró Európai Uniós csatlakozásának aktuális helyzetéről is – számol be róla az MTI.

