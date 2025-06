Nagy Márton stratégiai megállapodásokat írt alá Pekingben

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Nagy Márton találkozott a kínai pénzügyminisztérium képviselőivel is, ahol a két ország közötti pénzügyi együttműködés került terítékre, valamint a megbeszélésen szó esett a Nemzetgazdasági Minisztérium és a korábbi Pénzügyminisztérium összevonásából eredő intézményi átalakulásról.

A megbeszélések eredményeként két stratégiai jelentőségű dokumentum is aláírásra került: az Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottsággal (NDRC) egyetértési megállapodás született a mesterséges intelligencia területén történő együttműködésről, míg az Információtechnológiai Minisztériummal (MIIT) szándéknyilatkozat aláírására került sor egy Kína–Magyarország Autóipari Együttműködési Munkacsoport felállításáról.

A nemzetgazdasági miniszter hivatalos látogatást tett Kínában, ahol három kiemelt gazdaságpolitikai egyeztetésre is sor került a kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság (NDRC), az Ipari és Információtechnológiai Minisztérium (MIIT), valamint a kínai Pénzügyminisztérium vezetőivel.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!