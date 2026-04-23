Nagy nehezen elfogadta az Európai Unió az újabb szankciócsomagot Oroszország ellen

2p
Külpolitika Európai Unió Oroszország Ukrajna Vlagyimir Putyin

mfor.hu

Az Európai Unió Tanácsa csütörtökön elfogadta az Oroszországgal szembeni 20. szankciócsomagot. Ezt a testület soros ciprusi elnöksége közölte az X-en. 

A tervezetet még februárban jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Nem sokkal később a magyar kormány a szlovákkal együtt meggátolta a folyamatot, miután egy orosz támadást követően leállt az olajszállítás az Ukrajnán át orosz olajat hozó Barátság kőolajvezetéken.

A magyar kormány szerint az újraindításnak már nem volt technikai, csak politikai akadálya. Az ukránok ezt tagadták. A szállítások azonban ma újraindultak, amit a Mol is megerősített:

Az ukrán sajtó szerint azonban ezt követően nem sokkal Ukrajna drónokkal támadott egy kulcsfontosság szivattyúállomást Oroszország területén. Erről itt olvashatnak:

A 20. szankciócsomagot eredetileg a nyílt orosz invázió kezdetének negyedik évfordulójára időzítették volna, de így majdnem két hónappal később mondtak rájuk egyhangú igent a tagállami kormányok.

Az eredeti javaslat szerint többek között

  • teljesen megtiltanák a tengeri szolgáltatásokat az orosz nyersolajszállításoknál;
  • újabb hajókat listáznának a nem orosz zászló alatt hajózó árnyékflottából;
  • Oroszországon belüli és kívüli bankokat szankcionálnának.

A 20. szankciócsomag mellett zöld utat kapott az Európai Unióban az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomag is, amit szintén sokáig a szlovák és a magyar ellenállás fékezett meg. Erről itt írtunk:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Röviddel azután, hogy Kijev helyreállította az orosz olajtól függő Szlovákia és Magyarország felé irányuló szállításokat a Barátság (Druzsba) vezetéken keresztül, ukrán drónok csütörtökön megtámadták a Druzsba kőolajszállítási hálózat egyik kulcsfontosságú, Oroszország területén található csomópontját, és tüzet okoztak – számolt be róla a Kyiv Post.

Csaknem három hónap után indult újra a Barátság.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm

Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm (x)

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG