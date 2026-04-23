Nagy nehezen elfogadta az Európai Unió az újabb szankciócsomagot Oroszország ellen

A tervezetet még februárban jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Nem sokkal később a magyar kormány a szlovákkal együtt meggátolta a folyamatot, miután egy orosz támadást követően leállt az olajszállítás az Ukrajnán át orosz olajat hozó Barátság kőolajvezetéken.

A magyar kormány szerint az újraindításnak már nem volt technikai, csak politikai akadálya. Az ukránok ezt tagadták. A szállítások azonban ma újraindultak, amit a Mol is megerősített:

Az ukrán sajtó szerint azonban ezt követően nem sokkal Ukrajna drónokkal támadott egy kulcsfontosság szivattyúállomást Oroszország területén. Erről itt olvashatnak:

A 20. szankciócsomagot eredetileg a nyílt orosz invázió kezdetének negyedik évfordulójára időzítették volna, de így majdnem két hónappal később mondtak rájuk egyhangú igent a tagállami kormányok.

Az eredeti javaslat szerint többek között

teljesen megtiltanák a tengeri szolgáltatásokat az orosz nyersolajszállításoknál;

újabb hajókat listáznának a nem orosz zászló alatt hajózó árnyékflottából;

Oroszországon belüli és kívüli bankokat szankcionálnának.

A 20. szankciócsomag mellett zöld utat kapott az Európai Unióban az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomag is, amit szintén sokáig a szlovák és a magyar ellenállás fékezett meg.